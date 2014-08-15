Осенние заботы

– Важный вопрос – подготовка к уборочным работам. В пяти областях работы уже начаты. Ожидаем хороший урожай. Отопительный сезон. Еще время есть, но по данным, которые я получил, 55 тысяч жилых домов и социальных объектов пока готовы лишь наполовину, работы идут, в восьми областях – отставания по графику ремонта ТЭЦ, – так Президент РК обозначил круг первостепенных задач.



В Павлодарской области они восприняты как руководство к немедленному исполнению. В акимате региона состоялось аппаратное совещание, где одним из вопросов стало обсуждение хода подготовки и организации уборочной кампании. Аким области Канат Бозумбаев особое внимание уделил вопросам готовности элеваторов к приемке урожая, а именно их оснащенности необходимым оборудованием и состоянию лабораторий, обеспечения местных аграриев горюче-смазочными материалами, заготовке сена и грубых кормов.



Управлению сельского хозяйства области совместно с акимами городов и районов было поручено составить графики распределения и перераспределения сена и кормов так, чтобы ни одно крестьянское хозяйство региона без них не осталось.



– Продумайте варианты о заготовке запасов кормов через СПК "Павлодар", крупные кресть­янские хозяйства. Ситуация прошлых годов не должна повториться, – отметил аким области.



Более того, он поручил, чтобы каждую неделю руководитель управления сельского хозяйства региона отчитывался о заготовке сена и грубых кормов. Аким области берет этот вопрос под жесткий контроль и лично проверит готовность районов к зимовке, проехав по ним. Местные аграрии обеспечены всем необходимым для проведения уборочной кампании, и сбоев не должно быть.



Хотя на сегодня есть в области райо­ны, в которых отмечаются низкие показатели по скошенным площадям сена. К примеру, в Майском и Баянаульском на первую декаду августа площадь скошенных площадей составляла соответственно 44,4 и 29,5%. Также по заготовке кормов от других районов отстает Иртышский.



– Наша главная задача – завершить уборку по области к 1 октября. Позже благоприятных погодных условий уже не будет. Все должно быть организовано, – подытожил аким области.



По данным пресс-службы акимата, всего в регионе на сегодня скошено травы на 856 тыс. га (60,2%), заготовлено 339,4 тыс. тонн сена – это 42,7% от потребности поголовья скота. Урожайность степных трав в нынешнем году в среднем 4 центнера с гектара. Низкую урожайность степных трав обусловила холодная весна и засушливые летние месяцы. У кормозаготовителей есть возможность пополнить сеновалы луговым разнотравьем из поймы Иртыша – там укосы около 15 центнеров с гектара.

