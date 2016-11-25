Очередная встреча парламентариев в Таврическом дворце – штаб-квартире МПА СНГ была посвящена обсуж­дению широкого круга тем, в числе которых – вопросы углубления сотрудничества, гармонизации национальных законодательств в различных сферах, а также обсуж­дение рекомендаций постоянных комиссий ПА ОДКБ и МПА СНГ.

К примеру, в повестку дня сорок пятого пленарного заседания МПА СНГ внесено порядка десятка вопросов. Это такие модельные законы, как «О безопасности дорожного движения», «Об аварийно-спасательной службе и статусе спасателей».

Большой блок социальных модельных законов – «Об инк­люзивном образовании», «О страховой медицине», «О социально-культурной деятельности». МПА СНГ приняла Рекомендации по охране медицинского персонала и объектов здравоохранения в период вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия и Рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства государств – участников СНГ по вопросам отнесения организаций к террористическим и экстремистским.

В новой редакции утверждены модельный Библиотечный кодекс для государств – участников СНГ и модельный закон «Об основах регулирования Интернета». Кроме того, на заседании рассмотрен Комментарий к модельному закону «О государственной границе».

В Таврическом дворце также состоя­лось очередное заседание Комитета парламентского сотрудничества между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации России под председательством вице-спикеров Сергея Громова и Ильяса Умаханова. Казахстанскую сторону также представляли Сергей Плотников, Серик Бектурганов, Серик Джаксыбеков, Женис Нургалиев и Владимир Редкокашин.

Руководители и представители национальных парламентов собрались в Купольном зале Таврического дворца и на открытии бюста видного казахского общественного и государственного деятеля, депутата I Государственной Думы от Семипалатинской области Алихана Букейханова, 150-летие которого отмечается под эгидой ЮНЕСКО. Бронзовый бюст на темно-зеленом гранитном постаменте представляет собой скульптурное сооружение высотой более 2 м. Бюст создан на средства, собранные депутатами Парламента Казахстана. На церемонии председатель Сената Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что установление бюста в Тавричес­ком дворце Санкт-Петербурга видного представителя казахской интеллигенции начала XX века является знаковым событием, которое происходит в год 150-летия со дня его рождения и 25-летия Независимости Казахстана.

– Деятельность Алихана Букейханова является настоящим образцом высокой нравственности и исключительной преданности национальному и гражданскому долгу, – подчеркнул председатель Сената.

С приветственной речью выс­тупил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

– Политическая воля и пос-ледовательная созидательная работа глав наших государств Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина позволили сегодня нашим государствам стать локомотивом во всех интеграционных процессах евразийского пространства. И очень символично, что отк­рытие бюста проходит в год 25-летия Независимости Казахстана. И все эти годы наши страны демонстрировали яркий пример созидательной совместной работы по стратегическому партнерству, – сказал председатель Мажилиса Н. Нигматулин.