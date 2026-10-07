Осенний праздник пастилы

Инициатором мероприятия выступила член совета матерей общественной организации Лейла Музафарова. Идею его проведения активно поддержали педагоги и школьники средней школы села Шайкорык.

В ходе мероприятия были продемонстрированы свадебный обряд «Ночь хны», а также ряд сценических постановок. К примеру, обряд с бусинками, главный посыл которого – все мы живем в общем доме под единым шаныраком. Интересной оказалась постановка «Дарите женщинам цветы», показавшая, что все представительницы прекрас­ной половины разные, но никто из них не должен оставаться без внимания и любви.

В этот день звучали поздравления, были организованы концерт и символическая лотерея. Кроме того, чест­вовали крепкую семью Хамдиевых, прожившую в браке 50 лет. Главе семьи Бинали вручили нагрудный знак «35 лет турецкому этнокультурному объединению «Ахыс­ка» РК» и памятный подарок.

Как рассказала Лейла Музафарова, аналогов такого проекта, как праздник День пастилы, пока нет в Казахстане. Таразцы стали первыми. Заранее купили яблоки, из 120 кг получилась пастила длиной около 30 метров и шириной 80 см. Пастилу изготовили также из сливы. Кстати, все плоды – виноград, тыквы, арбузы, дыни, выставленные на празднике, – были выращены на жамбылской земле.

Участникам мероприятия показали видео­ролик о процессе приготовления пастилы и раздали сладкие презенты. К празднику были приготовлены 40 корзинок с угощениями, рулоны пастилы и баурсаки.

По словам учащейся средней школы села Шайкорык Лианы Исмаиловой, такие мероприятия полезны и интересны для людей любого возраста, представителей разных национальнос­тей. Через них граждане узнают про народные обычаи и традиции, изучают культуру других этносов.