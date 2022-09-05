Осенний призыв начался в Казахстане

В соответствии с Указом Президента Казахстана от 4 марта 2022 года «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2022 года», 1 сентября в стране стартовала осенняя призывная кампания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Областные, городские и районные призывные комиссии под руководством заместителей акимов местных исполнительных органов приступили к работе.

Призывная кампания продлится до 31 декабря, и за 4 месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 18 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. Из этого числа около 8 тысяч призывников вольются в ряды Вооруженных сил, более 6 тысяч человек будет призвано в Национальную гвардию, свыше 3 тысяч – в Пограничную службу Комитета национальной безопасности, порядка 300 новобранцев – в подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и около 100 – в Службу государственной охраны.

Призывников оповещают рассылками SMS-сообщений, а также персональными повестками по домашним и рабочим адресам.

Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов, районов.

Уже 7 сентября со сборных пунктов молодое пополнение будет направлено в воинские части.