​Осенняя страда свекловодов

Коксуский сахарный завод, что в поселке Балпык-би близ Талдыкоргана, принял первую партию урожая свеклы. Работники крестьянского хозяйства «Мадияр» из Саркандского района привезли сюда на переработку 200 тонн сладкого корнеплода. По словам аграриев, нынче засеяли 200 га, средняя урожайность составляет 500 центнеров с гектара. Уборка только началась, до первых холодов планируется получить около 8 тыс. тонн сладкого корня.

По случаю приемки первой партии сырья на заводе состоялась торжественная церемония, в ходе которой заместитель акима Алматинской области Серикжан Бескемпиров и учредитель предприятия Нурлан Тлеу­баев поздравили крестьян с урожаем. По данным местных властей, в текущем году в регионе посевные площади сахарной свеклы увеличились, достигнув 6,8 тыс. га, выросло число свеклосеющих хозяйств. И если в прошлый сезон аграрии Жетысу собрали 120 тыс. тонн продукции, то нынче в планах сдать на переработку свыше 200 тыс. тонн. Это первые значимые результаты того, как выполняется поручение Президента страны по возрождению сахарной отрасли.

К слову, Глава государства в ходе недавней рабочей поездки в Алматинскую область дал высокую оценку проводимым в регионе преобразованиям, особо отметив успехи именно в агропромышленном секторе. Посетив одно из свеклосеющих хозяйств и ознакомившись с сельхозпродукцией ряда предприятий, Нурсултан Назарбаев остался доволен темпами развития свекловодства, производства кукурузы и апорта.

В целях возрождения базовых отраслей в Жетысу проводится большая работа: фермеров обеспечивают необходимой техникой, семенами, удобрениями, выделяют субсидии. Так, благодаря применению современных агротехнологий выросла урожайность сахарной свеклы. Улучшилось качество сырья, повысилась его сахаристость. Самое главное – решены вопросы своевременной доставки урожая на переработку и, что немаловажно, увеличена закупочная цена до 17 тыс. тенге за тонну сырья.

Как известно, октябрь – пик уборки сладкого корнеплода на полях. У приемного пункта Коксуского сахарного завода вновь, как и много лет подряд, выстраивается в очередь вереница грузовиков, наполненных свеклой до отказа. Именно сюда везут урожай фермеры пяти свеклосеющих районов Алматинской области. В ближайшие дни на предприятии завершат модернизацию цехов, проведут пусконаладочные работы. В планах нынешнего года выдать 20 тыс. тонн сахара, что почти вдвое больше прошлогоднего показателя. С вводом в строй Аксуского и Карабулакского сахарных заводов, намеченным на следующий год, планируется полностью закрыть потребность области в сладком продукте.