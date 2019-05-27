Осенью мировые лидеры приедут на Всемирный саммит WCLS-2019 в Нур-Султан

Общество
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Фото Kazpravda.kz Талгат Аханов
15-17 октября 2019 года в Нур-Султане пройдет Всемирный саммит WCLS-2019. Об этом стало известно в ходе 72-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает пресс-служба МЗ РК, в Женеве проходит 72-ая Всемирная ассамблея здравоохранения, в которой участвует казахстанская делегация во главе с министром здравоохранения РК Елжаном Биртановым.

Главная тема мероприятия – достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения в мире.

В рамках поездки казахстанской делегацией была проведена встреча с президентом Международного союза по борьбе с раком (UICC) Принцессой Иордании Диной Миред. Самым важным пунктом переговоров стало проведение Всемирного Саммита лидеров в онкологии (WCLS 2019), который будет проходить в Нур-Султане 15-17 октября 2019 года. Тема Саммита "Рак и всеобщий охват услугами здравоохранения".

Мероприятие будет сосредоточено на различных путях выявления и лечения онкологических заболеваний, как часть глобальной цели по внедрению всеобщего медицинского охвата. В работе Саммита примут участие более 300 делегатов, среди которых высокопоставленные мировые лидеры, главы государств, министры здравоохранения, первые леди и члены королевских семей, руководители организаций общественного здравоохранения, всемирных организаций: ВОЗ, UICC, МАГАТЭ, IARC и многих других, а также представители общественных организаций и средств массовой информации.

Напомним, в октябре прошлого года в Нур-Султане состоялась Глобальная конференция, на которой страны мира приняли новую Астанинскую Декларацию по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В данном документе вновь подтверждены принципы, заложенные в Алматинской декларации 1978 года, а также обновлена концепция по принятию мер по улучшению предоставления услуг здравоохранения.

Министр здравоохранения РК также встретился с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения д-ром Тедросом Гебрейесусом. Стороны обсудили вопросы продвижения Астанинской декларации по ПМСП. В частности, включение вопросов ПМСП и принципов Астанинской декларации в Политическую декларацию по Всеобщему охвату услугами здравоохранения на Совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года. Вместе с тем, Елжан Биртанов поднял вопрос усиления Странового офиса ВОЗ и придания ему статуса Глобального центра ПМСП с привлечением по 1 специалисту ПМСП из 6 региональных бюро ВОЗ.

Это позволит расширить стратегические функции офиса по предоставлению и развитию медицинских услуг с акцентом на ПМСП на глобальном уровне с охватом всех государств-членов ВОЗ. В итоге встречи стороны договорились об укреплении двустороннего сотрудничества Казахстана и ВОЗ по реализации совместных проектов, а также сотрудничества в области цифровизации.

Вместе с тем был проведен ряд билатеральных встреч Елжана Биртанова с руководителями здравоохранения таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Иран, Гана, Катар, Корея, Австрия, Куба, Армения, Грузия и Молдова. На встречах были обсуждены вопросы укрепления и развития двустороннего партнерства в области здравоохранения по направлениям: первичная медицинская помощь, образование, E- Health и телемедицина, фармация.

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