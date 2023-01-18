"Ощущение, что делается не для людей, а для самих дорожников" – Смаилов о качестве ремонта дорог

Фото: Kazpravda.kz

Премьер-министр Алихан Смаилов на коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития подверг критике работу по ремонту дорог страны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«У потребителей и населения возникают большие нарекания по качеству наших автодорог. Постоянно требуется ремонт. Постоянно происходят аварии и гибнут люди. Даже по тому ремонту, который осуществляется, есть нарекания по качеству. Такое ощущение, что ремонт делается не для населения, не для людей, а для самих дорожников», - сказал Алихан Смаилов.

Он попросил нового главу МИИР держать этот вопрос на особом контроле.

«Нужны комплексные меры, которые позволят эффективно решать эту проблему. В прошлом году предлагались разные меры, в том числе и совершенствование планирования реконструкции дорог, это и EPCM-контракты, и объединение авторского и надзорного контроля, и цифровизация. Нужно все эти меры обновить и в этой сфере качественно сделать подвижку с тем, чтобы деньги, которые мы выделяем из республиканского и местного бюджетов, использовались эффективно, и чтобы дороги строились качественно», - резюмировал глава кабмина.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев сообщил, что в этом году будет продолжена работа по строительству и реконструкции дорог с общим охватом в 10,5 тыс. км, в том числе республиканской сети - 7,3 тыс. км, местной сети - 3,2 тыс. км.

«Для повышения качества строительства дорог до конца года будут внедрены условия международных правил FIDIC. Оптимизированы более 1 200 имеющихся нормативов в отрасли, путем создания основных 50 нормативов. Осуществляется переход к реализации автодорожных проектов по принципу ЕРСМ-контракта, что позволит одному исполнителю вести полный жизненный цикл проекта - от стадии проектирования до дальнейшего содержания данного участка на протяжении 10 лет», - рассказал министр.