​Ощущение Родины

Больше 10 лет езжу по области как член Общественного совета в составе «духовного каравана». Вместе с сотрудниками областных музеев и библиотек мы видим, что школы отремонтированы, клубы перестроены, библиотеки не заброшены, и это не избы-читальни, как когда-то было.Мы на встречах в школах и социальных центрах всегда рассказываем о наших литературных объединениях, работе экспертной группы по духовности. Вы бы видели, какие предложения слушатели оставляют в журнале! Люди нарасхват разбирают распечатки стихов, ни листика не остается.

В качестве примера я приведу книгу известного восточно-казахстанского писателя Бориса Щер­бакова «Звездная степь Жидебая». Это своеобразный путеводитель по местам Абая – от Усть-Камено­гор­­ска, где поэт бывал в гостях у бывшего политссыльного Евгения Михаэлиса, до Жидебая. Это история заброшенных в глуши уголков и встреч с людьми, рассказ об исторических личностях и современниках.

В советское время мы читали Абая не в лучшем переводе и только малую часть наследия. А ведь его творчество – университет в Степи. Кунанбаевы были знамениты своей просвещенностью, они учили людей грамоте, языкам, изготавливали музыкальные инструменты, совершали хаджи в Мекку. Рассказывали, как руководить, как общаться с соседними государствами.

Говорят, по снимкам из космоса вычислили, что центр Евразии находится в Жидебае, буквально в 100 метрах от последней зимовки Абая. Такое совпадение! И там же места захоронения великого Абая, Шакарима, их потомков. Но многие ли об этом знают? Мы считаем своим долгом довести это до души, до сердца каждого жителя Восточного Казахстана. И пусть эта история будет пересказана акынами.

Назначение «духовного каравана» – чистить рус­ла, тропинки и дороги в сознании общества от бездо­рожья века. Молодежи надо объяснять, что нельзя губить памятники природы и культуры. На всю республику известен удивительный природный уголок в Курчумском районе под названием Киин-Кириш – выход цветных глин создает эффект марсианского пейзажа. Но местное население начало уже копать там сырье на кирпичи! Надо срочно разъяснять и придавать месторождению заповедный статус. А сколько мест, связанных с довоенной, военной и послевоенной историей, расположено по знаменитой дороге Восточное кольцо! Но кто о них знает?

Прав наш Президент, когда говорит о необходимос­ти отсеивать истинные ценности от ложных, ставить конкретные задачи, а не иллюзорные. Мы видим, какой отклик в обществе находит настоящее творчество. Литературное объединение «Звено Алтая» открыло филиалы почти во всех районах области, объединение «Шабыт» собрало десятки современных казахских писателей. Сейчас мы хотим издать книгу «Художники Восточного Казахстана», в которую бы вошли все мас­­тера кисти каждого района нашего края. Это надо городам и селам, это несет просветленное сознание и чувство гордости за свою малую родину.