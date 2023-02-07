Ощущение счастья

Индия – страна богатейшей истории, уникальной культуры и философии, завораживающей природы.

– Тема Индии в искусстве прак­тически неисчерпаема. Для меня она началась с йоги, а потом я увлеклась мехенди – росписью по телу хной. Любовь к этой стране передаю через картины. Индийские сюжеты стали близки также некоторым ученикам и преподавателям студии, – рассказывает член областного Совета деловых женщин, руководитель художественной студии «Палитра» Светлана Холопова. – Концепция этой выставки – результат совместной творческой работы нашей студии и Академии ЗОЖ. Нас поддержало посольство Индии в Казахстане, была оказана помощь в организации, высказана признательность за интерес к индийской культуре.

С представителями посольства Индии Светлана Холопова познакомилась в 2018 году на День йоги. Тогда гуру духовных практик проводили в Уральске мастер-классы, а студии «Палит­ра» было предложено провести художественную выставку, отправив лучшие работы в посольство Индии в Казахстане. Поддержали мероприятие и авторов работ известный художник Даурен Гумаров и несколько уральских компаний.

Принять участие в выставке могли все желающие. Ограничений в материалах и техниках тоже не было. Участников разделили на три возрастные группы, для каждой определили свою номинацию: «Краски Индии», «Мотивы Индии», «Индия глазами уральцев». Обладатели призовых мест получили специальные подарки от посольства Индии.

Юные гости с удовольствием проверяли свои знания культуры и истории Индии во время викторины, за правильные ответы их тоже ждали подарки от организаторов. И какой же индийский праздник без танцев! Хореографические зарисовки под популярные индийские мелодии исполнили маленькие танцоры из школьного ансамбля Moore.

Индия многогранна, это страна контрастов. Но первое, на что обращаешь внимание, знакомясь с ней даже заочно, это разноцветье, из которого будто бы соткано ощущение радости и счастья. Поэтому, надеются организаторы, выставка «Индия глазами уральцев» станет теплым солнечным островком среди холодной зимы, стимулом ближе познакомиться с культурой этой далекой прекрасной страны.