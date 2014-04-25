Ощущение счастья

В этот день проникнуться гуманизмом и оптимизмом духовной культуры древней Индии пришли многие почитатели классического танца. Среди гостей - посол Индии в Казахстане г-н Ашок Кумар Шарма, первый зампредседателя президиума Всемирной ассоциации казахов Талгат Мамашев, председатель правления «Пенджаб Нешнл Банк» г-н Нирмал Кумар Сингх. Они отметили, что совместный проект талантливого артиста и Центра Индийского классического танца Алматы - Казахстан «Учитель - ученику», организованный при поддержке посольства Индии в Казахстане, представлен казахстанскому зрителю впервые.

Взору зрителей в полном великолепии предстал признанный исполнитель - гуру и хореограф, обучивший не одно поколение профессиональных танцоров. Яркий сценический грим и колоритные костюмы подчеркивали образ представляемого им персонажа. На сцене, сменяя друг друга, выступили три поколения танцоров. Зал буквально взорвался аплодисментами.

Танец Бхаратанатьям - древнее философское искусство. Оно призвано своей экспрессией, отточенной техникой, проникновенными эмоциями и завораживающим чувством ритма открыть всю глубину творческого потенциала личности, приблизить ее к тайнам мироздания и внутреннему равновесию. Это танец образования, это поэзия, психология, математика, география, культура и традиции. Счастье, когда учитель может все это объять и донести ученику. Об этом и рассказал Гуру-джи. Родился он в семье традиционных танцоров и с 7 лет был приобщен к классическому танцу сестрой Каламандалам Амбика. В 11 лет поступил в Колледж изящных искусств им. Рукмини Деви «Калакшетра» в городе Ченнай, где получил высшее образование по Бхаратанатьяму. Юный танцор получил диплом с отличием и занялся преподаванием. С сольными концертами с успехом выступал в Индии, Австралии, Малайзии, Сингапуре, России, Испании, Германии, Франции, Польше, Англии и Китае, всех стран не перечислить. Как приглашенный преподаватель и ведущий исполнитель, сегодня он солирует в танцевальных постановках и драмах «Калакшетры», в качестве учителя и хореографа проводит лекции-демонстрации и мастер-классы по всему миру.

Бережно сохраняя традиции предков, г-н Нарендран - само воплощение доброжелательности, открытости, терпения и понимания - распространяет танец Бхаратанатьям, работая в классических, традиционных и современных жанрах. Руководитель интеллектуального проекта, директор и хореограф Центра Индийского классического танца Алматы - Казахстан и обладатель степени магистра искусств по индийскому классическому танцу Акмарал Кайназарова является ученицей г-на Панга Тоди Нарендрана с 1993 года. На сцене Казахконцерта учитель и ученик танцевали вместе впервые.

- Есть такое понятие - божественное. Это идет не от меня, я просто растворяюсь в атмосфере, идущей от зрителей, танцоров, всех, имеющих доброе сердце, - говорит Гуру-джи, - у нас очень похожая внутренняя природа, соответствующая стилю «Калакшетры», где Акмарал училась. Раньше она была моей студенткой, сейчас - коллега, друг. На сцене мы делим эмоции, обогащая друг друга и обмениваясь энергией. Эта энергия и сделала «Варнам» синхронным, эмоциональным, теплым.

...Когда-то отец маленького Нарендрана разглядел в сыне талант. Старшая сестра мальчика преподавала танец Бхаратанатьям, и он стал учиться у нее. Потом отец нашел ему второго гуру, который научил мальчика танцу охотника. Вскоре он успешно выступал, снискав уважение одноклассников. На всех фестивалях танца Нарендран завоевывал первые места.

- Изящное классическое искусство в Индии до сих пор развивается, - рассказывает гуру-джи. - Многие мои студенты в танец пытаются вносить что-то новое, свое. Я же стараюсь донести до них, что через божественный танец, музыку человек может понять свою суть. Полная реализация себя, осознание положительных качеств - это и есть танец Бхаратанатьям.

Я спросила Акмарал, чем привлекателен индийский классический танец для казахстанцев. «Студентов приходит много. Остаются те, у которых богатое сердце, чистая душа, интеллектуальный запас. Понимание духовного единства роднит, и танец дает это внутреннее человеческое ощущение счастья».

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы,

n.valuyskaya@kazpravda.kz

фото организаторов концерта