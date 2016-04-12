​Ощутил заботу в полной мере

– А родился я в Макинске, до этого учился в трех школах сел Буландынского и Енбекшильдерского районов, – рассказывает Андрей Морец. – С пятого класса начал подрабатывать на тракторе на ферме, был сторожем и, конечно, с раннего детства был занят по хозяйству, как и положено любому сельскому мальчишке. А в детдоме меня поразили прямо-таки райские условия, когда добрые тетеньки тебя всегда вкусно и сытно накормят, напоят, и нет у тебя никаких забот. Поначалу я даже просто не знал, что мне делать в условиях такого вынужденного безделья, куда девать свои силы и энергию. Летом, правда, нас привлекали к работе на подсобном хозяйстве, где я отводил душу и с большим удовольствием трудился. В детдоме я с первых же дней с жадностью набросился на занятия в различных спортивных секциях и кружках, благо, тут их было великое множество.

Здесь для меня открывались все перспективы в плане всестороннего развития. Ростом меня Бог не обидел, и я с детства мечтал стать баскетболистом, и поэтому первым делом записался в баскетбольную секцию, где моим первым тренером и наставником был директор детдома, замечательный человек и педагог Анатолий Господарь, которого я сегодня вспоминаю с особой благодарностью и ностальгией. Этот человек был моим наставником всегда и во всем, я в любую трудную минуту обращался к нему за отцовским советом, ведь своего отца у меня не было…

А с детдомом я не терял связь после школы, приезжал туда для прохождения практики и не только потому, что там оставались мои брат и сестра, а потому, что считал его своим родным домом, где меня всегда встретят сердечно и тепло, разделят мои радости и печали.

Сегодня А. Морец после окончания Кокшетауского госуниверситета им. Ш. Уалиханова уже пятый год работает учителем математики и с успехом ведет не только уроки, но и внешкольные занятия, на чем особый акцент делает заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 6 Александра Наумова.

– Андрея Сергеевича ребята ценят и уважают не только как учителя, но и как педагога, который охотно занимается с ними после уроков, – говорит Александра Валерьевна. – А первый год он у нас вообще работал вожатым и делал это с удовольствием. В детдоме он научился многому и все полученные там знания с успехом применяет у нас на практике: ведет занятия в кружке «Юный спасатель» и в школьной телестудии, его ребята всегда занимают первое место в конкурсе на лучший пришкольный участок. К тому же он играет на гитаре, баяне, фортепьяно, духовых инструментах, хорошо поет, и мы с ним вдвоем даже занимались в студии звукозаписи, а потом выступали дуэтом на праздничном концерте, посвященном Дню учителя, в городском ДК «Достар». В общем, как говорится, талантливый человек талантлив во всем, и все свои данные природой способности он развил именно в детдоме.

Вообще-то стать учителем Андрей никогда не мечтал, но, получив диплом с отличием, после долгих размышлений решил идти на работу в СШ № 6, где хорошо зарекомендовал себя на практике и с успехом прошел трехмесячный испытательный срок.

– Мне хотелось подтвердить свои знания на практике, доказать самому себе, что я состоялся как специалист, – говорит А. Морец. – К тому же счел необходимым отдать долг государству, которое бесплатно обучило меня, выплачивало мне повышенную стипендию как воспитаннику детского дома, предоставляло место в общежитии и даже горячее питание в виде обеда в университетском профилактории. Это самое желание конкретным делом ответить на ту заботу, которую проявило государство ко мне, и подвигло меня прийти в школу. А здесь я со временем постепенно прирос душой к своей работе, проникся любовью к профессии учителя и менять ее на другую теперь уже не желаю. Государство повысило учителям зарплату, и на заработок я не жалуюсь, а когда остаюсь после уроков для дополнительных занятий с отстающими учениками и мне удается их подтянуть до уровня остальных, когда мои ребята добиваются каких-то успехов на предметных олимпиадах, то чувствую себя человеком, приносящим пользу обществу, и радуюсь этому.

Прожив два года в общежитии, Андрей встретил свою будущую супругу Ирину, и они переехали на съемную квартиру, а потому ему два последних курса пришлось совмещать учебу с работой, подрабатывать по ночам официантом, так как сидеть на шее жены-продавца он себе позволить не мог.

– А когда я поступил в университет, то первым делом встал в городском акимате в очередь на льготное жилье, представив необходимые документы, которые всем воспитанникам в детдоме специально подготовил социальный педагог, – рассказывает А. Морец. – И вот в День Первого Президента Республики Казахстан я в торжественной обстановке получил ключи от двухкомнатной квартиры в новом доме из рук тогдашнего акима Акмолинской области Кайрата Кожамжарова, и мне даже была предоставлена возможность от лица всех счастливчиков-новоселов выступить на этой церемонии со словами благодарности.

Сегодня А. Морец живет в этой квартире вместе с женой, четырехлетней дочерью Евой, а также братом и сестрой. Покинув стены детдома, Яков окончил Чаглинский агроколледж, а Ольга выучилась на швею в профтехлицее пригородного села Красный Яр, и сегодня они имеют работу.

– Все у нас хорошо, мы живем большой дружной семьей, а в будущем брат и сестра, надеюсь, тоже решат квартирный вопрос, – говорит на прощание А. Морец. – Свое­го сегодняшнего достатка и стабильного положения я не смог бы добиться без той поддержки, которую оказало мне государство на очень нелегком этапе становления. Жизненные обстоятельства научили меня ценить добро, которое я получаю от конкретного человека и общества. Мы живем сегодня под мирным небом нашей многонациональной страны, которая с каждым годом наращивает свою экономическую стабильность и мощь, и это тоже надо ценить. В прошлом году летом мне довелось месяц отдыхать в Анапе, на замечательном российском курорте. Но как бы там хорошо не было, меня все время тянуло домой, в Казахстан. Вот это, наверное, и есть все то, что называется красивым и емким словом «Родина»…