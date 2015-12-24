​Ощутили прилив сил

За годы независимости мы прошли нелегкий путь, полный испытаний, и лишь воля сильного Лидера, его дальновидность, умение находить всегда верное решение позволили выдержать все трудности и достичь нынешних высот. Уверен, что и на нынешнем этапе развития государства, когда на наших глазах возникает новая глобальная реальность с иными возможностями и рисками, вместе с нашим Елбасы мы сумеем преодолеть эти трудности. Как сказал в своем Послании Президент, сегодняшним вызовам мы должны противопоставить целостную стратегию действий на основе наших реальных возможностей. Причем все выдвигаемые в Послании меры носят реальный характер.

Президент вновь обратился к нам, молодежи, призывая осваивать рабочие специальности, быть креативными, брать пример со старшего поколения, чей жизненный опыт весьма ценен. И мы всецело поддерживаем идеи и инициативы Главы государства на благо нашей Родины, активно развивая деятельность отрядов ССО и «Жасыл ел». Уже 11 лет в области успешно реализуется общенациональная инициатива «Жасыл ел», направленная на экологическое воспитание молодых граждан, соз­дание условий для эффективной занятости. В текущем году в Актобе и 12 районах области активно работали свыше 2 600 студентов, сельской и безработной молодежи. С каждым годом их ряды пополняются. Они участвовали в строительстве социальных объектов, дорог, благоустройстве родного края.

Недавно в регионе состоялась церемония закрытия XІ трудового сезона студенческих строительных отрядов и отрядов «Жасыл ел». На нем мы чествовали лучших бойцов, внесших вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона. В ходе слета традиционно лучшие 100 бойцов отрядов «Жасыл ел» были награждены путевками в Астану. Определены были и обладатели наград в пяти номинациях – «Лучший район», «Лучший вуз», «Лучшее ТиПО», «Лучший работодатель», «Лучший командир». Всем им вручены благодарственные письма от имени акима области. Чествовали также представителей молодежи, молодежных организаций, комитетов по делам молодежи учебных заведений и предприятий, активно принимавших участие в текущем году в реализации государственной молодежной политики области. Еще на II съезде МК «Жас Отан» Глава государства дал нашей работе высокую оценку. Его слова напутствия зажгли в наших сердцах искру веры в себя. И в этот сложный период глобальных кризисов мы готовы работать на благо нашей страны.