Ослабление тенге в 2022 году объяснили в Нацбанке

По словам главы Нацбанка, обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты.
Глава Национального банка Галымжан Пирматов на заседании Правительства отметил, что гибкое курсообразование повышает сбалансированность рынка, передает корреспондент Каzpravda.kz.
«В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты. После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае. По итогам года курс тенге по отношению к доллару ослаб на 7,1% до 462,66 тенге за доллар», - сообщил Галымжан Пирматов.
По его данным, поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов, и валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов.
«Волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов», - резюмировал глава Нацбанка.