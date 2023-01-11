Ослабление тенге в 2022 году объяснили в Нацбанке

По словам главы Нацбанка, обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты.

Фото: Kazpravda.kz

Глава Национального банка Галымжан Пирматов на заседании Правительства отметил, что гибкое курсообразование повышает сбалансированность рынка, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты. После ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае. По итогам года курс тенге по отношению к доллару ослаб на 7,1% до 462,66 тенге за доллар», - сообщил Галымжан Пирматов.

По его данным, поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов, и валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов.

«Волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов», - резюмировал глава Нацбанка.