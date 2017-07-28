ОСМС: есть основа для роста

Всем и каждомуВ фонде признаются: не ожидали, что казахстанцы столь ответственно отнесутся к своим обязательствам, ведь первые отчисления и взносы можно было делать до 25 августа – после того, как насчитаны и выплачены все заработные платы. Безусловно, именно в августе поступит основной поток от тех категорий плательщиков, которые вступают в систему ОСМС в нынешнем году, но и первые дни показали, что население и организации страны готовы к работе в новых условиях.Пожалуй, 80-й шаг Плана нации «Внедрение обязательного социального медицинского страхования» – один из самых объемных по своему наполнению. Иначе и быть не могло, он касается буквально каждого жителя страны, вне зависимости от возраста, пола, рода деятельности. У любого из нас могут возникнуть вопросы, и, чтобы ответов на них было ровно столько же, во всех регионах Казахстана проводится масштабная информационно-разъяснительная работа и даже составлен единый медиаплан «Қуатты Қазақстан». Участвуют в этом представители самых разных структур: минис­терств здравоохранения, труда и социальной защиты, корпорации «Правительство для граждан», АО «Казпочта», местных акиматов и территориальных госорганов.Члены региональных «разъяс­нительных» штабов провели более 26,5 тыс. встреч с охватом свыше 6 млн человек среди различных целевых групп. С начала июня совместно с акиматами областей Минздрав проводит акцию «500 крупнейших предприятий Казахстана», в рамках которой подготовленные спикеры проводят встречи в трудовых коллективах страны, – их уже состоялось более 700 с охватом свыше 118 тыс. человек. Немаловажно, что такой формат разъяс­нений не отвлекает работников от производственного процесса и не требует их личного времени.Для информирования населения в самых отдаленных сельских округах, где живут не более 100 человек, задействован ресурс мобильных центров обслуживания населения.– Для информационно-разъяс­нительной работы применяются самые разные инструменты, – говорит руководитель республиканской проектной группы информационно-разъяснительной работы Зауреш Балкенова. – Сейчас мы делаем акцент на встречах с плательщиками фонда – теми, кто входит в систему уже с июля – работодателями и индивидуальными предпринимателями. Для этого встречаемся с коллективами, а управления здравоохранения сос­тавляли списки через акиматы и ассоциации предпринимателей для содействия с ИП. Непростую работу приходится проводить по линии Министерства труда и социальной защиты населения вплоть до поквартирных обходов. Самозанятые – довольно скрытая группа, о которой мы мало знаем, и задача стоит, чтобы они пришли либо в поликлинику, либо в ЦОНы и уточнили свой статус.Активное информирование населения по прикрепительной кампании и определению статуса будущих участников ОСМС, по отчетам управлений здравоохранения областей, дало такой результат: на 30 июня заявили о своем статусе 8,9 млн казахстанцев, прикрепились 383 869 человек по праву свободного выбора. Естественно, очень важно, кто проводит этот повсеместный ликбез, насколько сами лекторы компетентны. Поэтому в июне закончилось обучение медицинских работников по вопросам ОСМС – обучены почти 140 тыс. человек, практически весь состав менеджеров и практикующих врачей и около 99% средних медицинских работников. К слову, в каждой медорганизации были созданы «мобильные пятерки», которые разъясняют новшества населению из первых уст.Занимаются пропагандой еще и сотрудники Фонда ОСМС: проводят обучение спикеров, которые работают в регионах, в том числе по видеоконференц-связи, встречаются с коллективами, в полик­линиках, во многих местах, где есть скопление населения.– Кроме того, важно дать компетентную информацию тем, кто будет перечислять средства сам, и через кого это будет проходить. Совместно с комитетом госдоходов мы проводили семинары с бухгалтерами, – уточняет управляющий директор по работе с пользователями медицинской помощи фонда Забира Оразалие­ва. – Мы формируем единые рекомендации по нормам закона, который подписан 30 июня 2017 года. Работа идет и с контрагентами фонда, соответствующее письмо направлено в Ассоциацию финансистов Казахстана, чтобы на их площадке банки второго уровня могли пройти обучение. Состоялись семинары и для сот­рудников ЦОНов, работников Казпочты. Подготовлены и разосланы специальные памятки для операторов.В фонде подчеркивают: вся эта работа – не кампанейщина, в новой системе много нюансов, о которых мы сначала не думаем, но, столкнувшись с ними, должны получить ответы на месте. Вот лишь пара примеров. Система медицинского страхования построе­на таким образом, что никому не нужно открывать счета в финансовых институтах: функции лицевого счета будет выполнять ИИН. И при поступлении в фонд платежа через ИИН человека он получает статус застрахованного. А в представлении многих, судя по вопросам на встречах с населением, нужно будет открыть счет в фонде соцстрахования.Еще один вариант: когда самозанятые граждане начнут делать взносы за себя, а произойдет это с 1 января 2018 года, им нужно будет четко соблюдать требования фонда: несмотря на то что есть возможность перечислить средства сразу за несколько месяцев вперед, в платежном документе следует разбить, какая сумма за какой месяц, иначе средства могут вернуться. Такие тонкос­ти знают не все самозанятые, но обязаны знать все операторы банков второго уровня, отделений Казпочты даже в самых отдаленных райцент­рах и селах страны.Конечно, во многом бесперебойное функционирование ОСМС будет зависеть от работы различных информационных сис­тем госструктур, участвующих в реализации реформы, и сейчас проходит этап их интеграции. В среднем по Казахстану медицинские информационные системы внедрены в 45% организациях здравоохранения, а в начале года – только в 38%.Кроме того, на контроле находится оснащенность организаций здравоохранения компьютерной техникой. По итогам первого полугодия 2017 года этот показатель в среднем по республике составляет 74%, хотя на начало года немного превышал 34%. До конца будущего года его доведут до 100. Кроме того, сейчас лишь 41,3% всех медучреждений страны имеют выход в Интернет, в их чис­ле все городские и областные организации здравоохранения регионов, Алматы и Астаны, все центральные районные больницы, и по сравнению с началом года это больше на 4,3%. Чтобы изменить ситуацию на селе, Минздрав сформировал список организаций для включения их в ближайшие два года в проект «Покрытие волоконно-опти­ческими линия­ми связи сельских населенных пунктов Республики Казахстан» и направил его в Министерство информации и коммуникаций.На правах партнеровЕще один новый вектор в развитии всей системы здравоохранения – это государственно-частное партнерство, которое стало одной из составляющих 81-го шага Плана нации – развитие частной медицины, внедрение корпоративного управления в медучреждениях. Более того, ГЧП рассматривается как важнейший компонент новой экономической политики не только в качестве инструмента по привлечению инвестиций в инфраструктуру, но и как инструмент повышения эффективности и качества медицинских услуг. При этом выгоды от реализации такого сотрудничества получат все участники.– Государство получает снижение прямых затрат на эксплуа­тацию объекта, на обновление инфраструктуры, плюс эффективное управление силами частного сектора. Для населения это качест­во и доступность медицинской помощи. Частный сектор получит стабильный и долгосрочный бизнес: вложившись в сферу здравоохранения, компания будет иметь отдачу в виде госзаказа или компенсации части инвестзатрат, и все это прописано в долгосрочном контракте, – говорит директор департамента инвестиционной политики МЗ РК Аслан Кинаятов. – Подчеркну, что здесь важна именно долгосрочность сотрудничества: минимальный срок – 3 года, в среднем – 101 год, максимальный срок – 30 лет. Такой подход к обязательствам выгоден всем.Если говорить о том, что уже сделано, языком цифр, то в рамках Комплексного плана приватизированы 9 объектов здравоохранения (2 республиканских и 7 местных), переданы в доверительное управление 10 объек­тов, из которых 8 – с правом выкупа, 2 – без права, заключены договоры по 11 проектам ГЧП. Сформирован и потенциальный перечень проектов ГЧП – сейчас в нем 83 проекта (2 республиканских и 81 местный) и 42 объекта доверительного управления, в основном это амбулаторно-поликлиническое звено, частично больничный сектор, но, как отметил Аслан Кинаятов, этот список может меняться.Дело в том, что каждый конкретный проект просчитывается особенно тщательно с точки зрения экономики: составляется инвестиционная модель проекта с просчетом инвестиций, рентабельности, изучаются потребнос­ти населения в этой услуге именно в этом селе или городе и так далее. Если есть вероятность, что проект не окупится, то и бизнес в него не пойдет. Кстати, А. Киная­тов считает, что региональным властям нужно более тщательно прорабатывать проек­ты, а предпринимателям стоит понять, что открытие частной клиники – еще не государственно-частное парт­нерство.– Мы разрабатываем единый перспективный план развития сети медорганизаций страны до 2025 года, определяем ниши, где есть острая потребность в определенных услугах. Думаю, к концу года он будет готов, – продолжает Аслан Кинаятов. – Пока мы рас­смат­риваем в основном населенные пункты, которые имеют высокий потенциал социально-экономического развития, где будет высокая обращаемость пациентов, соответственно, и поток денежных средств хороший, и окупаемость проектов выше. Когда мы с местными исполнительными органами четко определимся, где у нас узкие места, какие инвестпроекты нужно реа­лизовывать, тогда и частному сектору будет проще предложить нам свою помощь. Параллельно мы анализируем ­действующую сеть: будем уходить от монопрофильности больниц, проводить разукрупнение участков врачей общей практики, чтобы приблизить врачей к населению.Важно понимать, что в развитии ГЧП есть ограничения. Существует регламентированный Указом Президента перечень профилей объектов, которые нельзя передавать по ГЧП или в концессию. В нем такие стратегические секторы, как ВИЧ, туберкулез, службы крови и так далее.Что в перспективе?В Плане нации есть еще один шаг – 82-й, непосредственно затрагивающий сферу здравоохранения, он предусматривает соз­дание Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения. В большей степени этот шаг исполнен, комиссия работает, условно говоря, именно ее члены формируют правила, как лечить всех казахстанцев.В комиссии действуют 5 рабочих подгрупп – по рассмотрению клинических протоколов, по оценке медицинских технологий, формулярный комитет, по качест­ву медуслуг и аккредитации и по модернизации медицинского образования.– Здравоохранение не стоит на месте, постоянно появляются новые препараты, новые подходы к лечению, техника и так далее, – говорит руководитель управления стандартизации медицинских услуг департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Жаксылыкова. – Если клинический протокол старый, то мы его пересматриваем в соответствии с международными стандартами. Безусловно, нужно понимать, что протокол имеет рекомендательный характер, ведь все люди разные, так что важно учитывать индивидуальные подходы.В 2016 году прошло 18 заседаний Объединенной комиссии: одобрен 281 клинический протокол диагнос­тики и лечения, 40 медицинских технологий и 8 стандартов организации медицинской помощи. В первом полугодии нынешнего года проведено 6 заседаний, одоб­рены 61 клини­ческий протокол диагностики и лечения, 10 медицинских технологий. В текущем году запланировано разработать и совершенствовать 180 клини­ческих протоколов, в том числе 98 новых и 82 старых, утвердить 8 стандартов организации оказания медпомощи. Два стандарта – по организации стоматологической и оториноларингологической помощи, уже утверждены и прошли регистрацию в Минюсте в 2017 году. На этот момент на стадии согласования находятся 3 стандарта по оказанию хирургической, неонатальной хирургической помощи, челюстно-лицевой хирургии. Утвержден стандарт организации аллергологической и иммунологической помощи, который направлен на госрегистрацию.Проводится работа по переводу Объединенной комиссии по ка­честву медицинских услуг в саморегулируемую организацию, это позволит принимать решения самим профессиональным сообществом в консенсусе с государст­вом. Часть государственных функций планируют передать профессиональным медицинским ассоциациям, и чтобы оценить их готовность к такой работе и уровень профессио­нализма, планируется провести их аккредитацию.– В Казахстане много медицинских ассоциаций – более 70, но пока они не всегда соответствуют международному опыту, зачастую действуют разрозненно, – уточняет Гульнара Жаксылыкова. – В идеале каждый врач и медсестра должны быть членами профильных ассоциаций, которые будут не только защищать их права, но и предъявлять требования к ним самим. Тогда такие массовые, компетентные ассоциации смогут выйти на уровень для разработки клинических протоколов, рекомендаций и так далее. Пока это наша перспектива. Мы готовим проект приказа по аккредитации наших профессиональных ассоциаций, уже есть объявление о том, что планируется конкурс, но готовы пройти эту процедуру лишь нес­колько объединений.