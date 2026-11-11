Реформа обязательного социального медицинского страхования вошла в решающую фазу: с 2027 года нагрузка на Фонд социального медицинского страхования вырастет, а ведомства, по оценке депутатов, пока не выработали единый подход к деньгам, тарифам и цифровым расчетам.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом шла речь на расширенном заседании комитета Курултая по социально-культурному развитию. С докладом на нем выс­тупил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев. По его словам, система расширяется: более миллиона человек дополнительно вовлечены в ОСМС, пересмотрены сотни тарифных позиций, сроки ожидания приема участкового врача сократились до одного-трех дней, а в цифровой системе сформированы профили здоровья более 20 млн граждан. Вместе с тем, признал он, около 2,8 млн человек остаются вне системы, сохраняются ручные выгрузки данных и дублирование расчетов, а главным риском реформы остается финансовая устойчивость. Отдельно докладчик остановился на требованиях­ к поставщикам: в прошлом году из системы исключили 223 организации, усилена ответственность за приписки, а ФСМС получил доступ к первичным документам о расходах клиник. Он напомнил и о задолженнос­ти: часть местных бюджетов не перечислила взносы за безработных и граждан категорий D и E.

– Законодательная основа реформы сформирована. Но остаются вопросы финансирования, региональной доступности и готовности цифровых расчетов. Их необходимо решать совместно с Минфином, фондом и акиматами. Ужесточение требований не должно ограничивать доступ пациентов к помощи, а цифровые сбои не должны становиться причиной отказа пациенту или неоплаты оказанной услуги, – подчеркнул Тимур Султангазиев.

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков напомнил, что с начала 2026 года фонд по поручению Главы государства передан в ведение Минфина. Первоочередной задачей стало пресечь необоснованный отток средств: запущена цифровая платформа Qalqan, которая проверяет счета до перечисления денег и оплачивает фактически оказанную помощь. Новый порядок уже охватил сотни медицинских организаций, а предотвращенные необоснованные расходы, по его данным, составили 30,9 млрд тенге. При этом, отметил он, расходы системы растут быстрее доходов, а фактическая потребность населения в помощи выше объемов, предусмотренных договорами. Выявлены и случаи приписок, поэтому контроль решено усилить.

Картину нарушений дополнил начальник управления по надзору за законностью в социальной сфере Генеральной прокуратуры Олжас Бектуров. Проверка выявила системные нарушения в управлении, планировании и контроле использования средств фонда, безлицензионную деятельность и работу врачей без подтверждающих документов – более тысячи человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Премьер-министру внесено представление об устранении нарушений, а по уголовным делам о хищениях часть фигурантов уже осуждена. Работа по выявлению и пресечению хищений, по словам Олжаса Бектурова, продолжается.

О наличии проблем во взаимодействии Минздрава и ФСМС высказался глава комитета – депутат Асхат Аймагамбетов.

– Создается ощущение, будто все работает эффективно, хотя мы видим, что проблемы есть. В том числе проблемы во взаимодействии между фондом и министерством. Это нужно открыто признать. От этого страдают не только сотрудники Министерства или фонда, но прежде всего простые граждане, управления и больницы. Вопросы ОСМС постоянно поднимают на встречах избирателей, и люди ждут не отчетов, а понятного результата. По тарифам складывается впечатление, будто мы их подняли, и теперь все идеально. Но многие тарифы не отражают реальные расходы по целому ряду направлений, если не сказать по большинству, – заявил депутат.

Он также обратил внимание на цифровизацию: несмотря на заявления о сокращении числа информационных систем до семи, в регионах сообщают, что данные в платформу Qalqan приходится вносить практически вручную, хотя информация уже собрана в едином хранилище.

– Зачем выполнять одну и ту же работу дважды? Вопросов очень много, в том числе по цифровизации, – сказал Асхат Аймагамбетов.

Итоги обсуждения подвел депутат Арман Жансенгиров. Он отметил, что расходы ФСМС в ближайшие годы вырастут почти вдвое, а доходы растут медленнее. При этом взносы государства за льготников в последние годы перечислялись в меньшем объеме, чем предусмотрено бюджетом. Нет пока и общего подхода к инвестиционному доходу фонда: Минздрав предлагает оставлять его в резерве, а Минфин уже учел его при уменьшении взносов государства. Различаются и оценки долгосрочного прогноза, поэтому, по мнению депутата, обсуждать риски дефицита стоит уже сейчас, не дожидаясь весны.

– Расходы растут быстрее доходов, и важно заранее обеспечить фонду достаточную ликвидность для текущих платежей. Своевременность оплаты напрямую влияет на доступность помощи: задержки могут приводить к перебоям в работе медицинских организаций, росту очередей и обращению граждан за платной помощью. Расхождения в данных фонда и Минздрава показывают, что учет необходимо синхронизировать, а порядок согласования решений и ответственность за них закрепить четко, – сказал депутат.

Рабочая группа предложила жесткие сроки: в течение пяти рабочих дней провести совместную сверку данных Минздрава, Минфина и ФСМС, в течение десяти – представить согласованный баланс на 2027 год, прогноз ликвидности и план устранения сбоев, а до 15 декабря подтвердить готовность пакетов, тарифов, договоров и цифрового обмена.