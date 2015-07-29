Осмысливая творчество Абая

В принципе, родство языков, близость культур способствовали тому, что оригинал служил здесь надежным источником. Культ Абая жил и продолжает жить в творческом сознании уйгурских писателей и поэтов Казахстана. Так, например, в 30-е годы ХХ века в уйгурской поэзии большую популярность приобрели абаевские формы стиха – сегизаяк и алтыаяк (восьмистишия и шестистишия). Известный поэт И. Саттаров, широко используя строфику произведений казахского поэта, обогащает тем самым содержательную природу уйгурской поэзии.
Посвящать свои произведения великому казахскому мыслителю, брать его слова в качестве эпиграфов к своим творениям становится особой традицией в уйгурской литературе. Известный поэт И. Бахтия писал, что его лирика «питается стихотворными произведениями и наставлениями Абая». Вслед за казахским мыслителем И. Бахтия обнажает социально-нравственные проблемы общества в абаевской манере, непримиримо борясь с пороками. Его социально-обличительная сатира обретает столь же разнообразные стихотворные формы, обогащая творческую палитру уйгурского поэта.
Большое лирическое произведение «Абай и Билал» посвятил казахскому классику Х. Абдуллин, заложив основу для развития особого цикла посвящений. Сравнивая двух гениев казахского и уйгурского народа, Х. Абдуллин называет их символами распада прежнего исторического сознания и выразителями нового национально-просветительского мировоззрения. Абай для многих уйгурских поэтов, таких как Х. Хамраев, М. Обулкасымов, И. Жалилов и других, становится примером в познании окружающей действительности, в поиске историко-духовной истины. Уйгурских художников привлекает всеохватность национально-этических и эстетических проблем в произведениях Абая.
Традиция глубокого осмысления творчества Абая усилилась в 50-е годы ХХ века благодаря переводу на уйгурский язык Г. Нигметовым романа выдающегося казахского писателя М. Ауэзова «Путь Абая». Большой резонанс вызвало и издание сборника стихотворений Абая на уйгурском языке в 1978 году, над переводами которого работали поэты Д. Ясенов, Х. Бахниязов, С. Маматкулов, М. Абдрахманов, И. Жалилов, И. Ушуров и другие. Широкому распространению творчества Абая в национальной литературе способствовали уйгурские литературоведы и критики. Статьи известных ученых М. Абылкасымова «Менің Абайым», М. Абдрахманова «Абай и уйгурская поэзия» и П. Махсатовой «Абайниң уйғурчә тәржимиси», обозначая роль Абая в уйгурской литературе, посвящены всестороннему анализу произведений казахского поэта.
М. Обылкасымов уверен, что «Слова назидания» имеют огромное историческое и общественное значение не только для казахского, но и для всех тюркских народов, в том числе уйгуров. Сакральный характер их помогает понимать и осознавать не только казахскую ментальность и культуру ХIХ века, но и всемерно способствует познанию нравственно-эстетического мира современной цивилизации. По мнению М. Абдрахманова, в высшей степени актуальным представляется творческий опыт Абая для духовного и нравственного формирования индивидуума в наших быстро меняющихся условиях. У П. Махсатовой интерес к творчеству казахского поэта связан с переводом на уйгурский язык поэтических произведений Абая. Учитывая близость уйгурского и казахского языков, ученый дает характеристику поэтическим признакам, аналогам, выявляющимся в процессе перевода.
В уйгурской литературе продолжается углубляющееся с каждым годом знакомство с Абаем, что, несомненно, расширяет наши представления о его жизни и творчестве, пробуждает интерес подрастающего поколения к казахской литературе, подвигает к духовному самосовершенствованию, воспитывает чувство уважения к общечеловеческим ценностям.
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