Статьи Осмысляя опыт истории

Круг поднятых вопросов в нем был крайне широк. В профессиональном отношении для меня, как историка, конечно стало важным обращение Президента к нашей национальной истории, важнейшим узловым вопросам произошедших в прошлом событий, исторической символике и фактам, к которым обращался и которыми профессионально оперировал Глава государства.



Николай ЛАПИН, сотрудник Института истории государства КН МОН РК, кандидат исторических наук:



Собственно само место, где проходила эта беседа, ‒ подножие священных гор Улытау само по себе уже наполнено глубоким историческим смыслом. В мыслях Президента, история – это не только отдаленное прошлое, отгороженное многими столетиями от наших дней, но и то, что совершают наши современники, на первый взгляд, казалось бы, совсем не имеющее отношения, собственно, к истории. Например открытие железнодорожных магистралей Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь, о которых сказал Нурсултан Назарбаев. И действительно, разве это не историческое событие? Разве его значение не будет позитивно сказываться на многих поколениях казахстанцев? Уверен, это, казалось бы, сугубо "технологическое" событие, его роль в развитии региона да и всего государства, люди, посвятившие часть своей жизни сооружению этих и других подобных объектов, найдут отражение в трудах историков.



Обратился Президент и к выдвинутой ранее идее "Мәңгілік Ел", которая отражает фун­даментальную основу развития Казахстана и является главной общенациональной идеей наших граждан. Она нашла искреннюю поддержку и живой отклик у казахстанского исторического сообщества, свидетельство тому – прошедшая на днях Меж­дународная научно-практическая конференции "Проблемы изучения истории Казахстана в русле идеи Президента РК Н. А. Назарбаева "Мәңгілік Ел", которая была организована совместно с Институтом истории государства и Республиканской ассоциацией молодых историков.



Круг обсуждаемых на конференции вопросов и глубина научной дискуссии свидетельствует о том, что эта общенациональная идея Президента принята научным сообществом и становится тео­ретической основой для нацио­нальной исторической науки. Важно и то, что активное участие в организации и работе состояв­шейся конференции приняли молодые историки, те, от кого зависит будущее национальной исторической науки.



Главу государства отличает глубокое понимание сути истории и исторической науки в целом. История это не только прошлое, практическое значение истории лежит в будущем, в возможности предвидеть перспективы развития. Не случайно в интервью Нурсултан Назарбаев обращает внимание на происходящие в современном мире процессы и заглядывает в будущее, пытаясь его предугадать, а значит, имеет возможность преодолеть вероятные вызовы, которые становятся все более актуальными в наступившем XXI веке.



Еще одной темой, на которой остановился в интервью Президент, стала международная интеграция на широком евразийском пространстве. К теме евразийского проекта, который является, по сути, детищем Нурсултана Назарбаева, Глава государства обращался не единожды. В нынешнем году, как известно, исполнилось уже двадцать лет с того момента, как была озвучена перед широкой аудиторией МГУ и стала достоянием интеллектуалов, экспертов и рядовых граждан идея евразийской интеграции. Нурсултан­ Назарбаев всегда праг­матично и взвешенно говорит о преимуществах и потенциале будущего интеграционного взаимодействия, используя различные площадки, например, на XI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, прошедшем недавно в Атырау.



Как инициатору и ведущему тео­ретику евразийской интеграции Президенту не раз приходилось разъяснять принципы формирования и значение идущих процессов, но всегда находились те, кто не осознавал значение этого или не видел очевидных выгодных перспектив. И в этом знаковом интервью у подножия Улытау, как и всегда, Нурсултан Назарбаев настойчиво, взвешено и аргументировано раскрывает свою позицию, объясняет грядущие возможности. При этом объяснения понятны и экспертам и простым гражданам, не искушенным в вопросах макроэкономики и глобальной безопасности.



Необходимо отметить важную деталь – значение евразийской интеграции по мысли Главы государства не ограничивается только экономической составляющей, но обуславливается вопросами безопасности в регионе. Если в первом случае интеграция будет способствовать повышению конкурентоспособности нашей экономики, то во втором – общерегио­нальной стабильности.



При том, конечно, и Пре­зидент это отк­рыто подчеркивает, формирую­щийся ЕАЭС – исключительно экономическое объединение, а не политическое, так как все страны-участницы имеют равные голоса, и все принци­пиальные вопросы будут решаться путем консенсуса.



Президент не обошел вниманием в интервью и вопроса о вступлении нашей страны во Всемирную торговую организацию, что также должно способствовать укреплению конкурентоспособнос­ти отечественных товаров.



Была раскрыта и разъяснена позиция Главы государства и по другим важнейшим вопросам нашего современного развития. Уверен, что материалы этого непродолжительного по времени, но глубокого по своему значению и смыслу интервью Президента Республики Казахстан ‒ Лидера нации – будут еще долго востребованными не только экспертами, историками, политологами, но и всеми, для кого важна дальнейшая судьба нашего государства.