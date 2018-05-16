​Основа для оптимизма

Экономически активны

По словам министра национальной экономики Тимура Сулейменова, экономическая активность в Казахстане продолжает демонстрировать положительную динамику. В целом подъем экономики сопровождается снижением инфляционного давления и высокой инвестиционной активностью. Инфляция с начала года составила 2,2%. Годовая инфляция зафиксирована на уровне 6,5%, что не выходит за рамки нового коридора (5–7%).

– Увеличился рост внешнеторгового оборота на 24,3%. Это следствие повышенной деловой активности в реальном секторе экономики. Экспорт возрос на 27%. При этом прирост экс­порта несырьевых товаров составил 11,2%. Импорт вырос на 19,4% за счет импортируемых инвестицион­ных товаров, – cообщил Тимур Сулейменов.

На рынке труда сохраняется стабильность. С начала года трудоустроены почти 135 тыс. человек. Немного выросла реальная заработная плата, в среднем казахстанцы сегодня получают 152,3 тыс. тенге.

Как отметил первый заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков, золотовалютные резервы выросли на 3% к соответствующему периоду прошлого года (до 30,6 млрд долларов). При этом активы Нацфонда сократились на 5,6% (до 59,3 млрд долларов).

В докладе министра финансов Бахыта Султанова было отмечено, что доходы госбюджета (без учета трансфертов) за отчетный период исполнены на 105,1%, в том числе республиканского – на 100,9%, местных бюджетов – на 117,1%. В республиканский бюджет поступило 1 трлн 781,7 млрд тенге. Это на 16 млрд больше плана и на 173 млрд больше, чем за 4 месяца прошлого года. Перевыполнение в основном сложилось по налогам.

Доходы местных бюджетов перевыполнены на 106 млрд и составили 728 млрд тенге. Расходы госбюджета исполнены на 96,6%, республиканского – на 96,9%, местных – на 98%.

– Основная задача заключается в том, чтобы дополнительные средства, выделенные при уточнении бюджета, своевременно дошли до конечных потребителей и поступили в экономический оборот. Эту работу мы проведем совместно с администраторами республиканских бюджетных программ и местными исполнительными органами, – заверил Бахыт Султанов.

Глава Минфина также доложил о соблюдении госорганами бюджетной дисциплины, отметив, что наибольшее неосвоение наблюдается в Министерстве обороны – 35 млрд тенге. Причина тому – длительные заключения договоров, допсоглашений и проведение конкурсных процедур.

По словам министра по инвес­тициям и развитию Жениса Касымбека, объем промышленного производства вырос на 5,1%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 4,9%, в обрабатывающей – на 5,9%. Увеличение наблюдается в 14 регио­нах, снижение – в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

Индекс физического объема по основным показателям выполнен. Так, ИФО железной руды за январь – апрель составил 103,9%; по добыче руд цветных металлов – 102,1%; по производству фармацевтической продукции – 107,7%; по металлургии – 104,1%; по строительству – 102,1%, по транспорту – 104,6%.

Министр энергетики Канат Бозумбаев в свою очередь отметил, что объем добычи нефти и конденсата составил 29,9 млн тонн, или 105,9% к аналогичному периоду 2017 года. Экспортировано порядка 24,1 млн тонн нефти. Дефицита ГСМ не наблюдается. В соответствии с заявкой Минсельхоза потребность в дизельном топливе удовлетворена в полном объеме.

Перекрыты также показатели соответствующего периода прошлого года по добыче газа, его экспорту, производству сжиженного газа. Электроэнергии выработано на 8% больше. Угля добыто 36,8 млн тонн.

По итогам рассмотрения воп­роса Премьер-министр поручил руководителям экономического блока Правительства принять действенные меры по обеспечению дальнейшего роста экономики.

– С начала года мы имели положительную тенденцию экономического роста. Однако в апреле рост замедлился до 3,8%. По некоторым министерствам и регионам даже не удерживаются уровни прошлых месяцев, особенно в строительстве. Это говорит о снижении эффективности работы, – сказал Бакытжан Сагинтаев. – Необходимо принять более действенные точечные меры. В целях выполнения задач Главы государства необходимо по всем отраслевым министерствам и регионам в разрезе отраслей экономики иметь соответствую­щий рост ежемесячно.

Вопросы местного самоуправления

В рамках 98-го шага Плана нации принят закон по вопросам развития местного самоуправления (МСУ), предусматривающий внедрение бюджета и коммунальной собственности на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа.

По словам Тимура Сулейменова, введение самостоятельного бюджета позволило расширить финансовые возможности сельских округов и усилить роль МСУ в решении вопросов местного значения путем получения налогов напрямую в свой бюджет. По плану местные бюджеты в 2018 году получат 113,8 млрд тенге.

Проводится обучение акимов сел и сотрудников их аппаратов, готовятся информационные сис­темы и базы данных, обеспечивается интернет-связь. Вместе с тем ряд пунктов Плана мероприятий все еще находится на стадии исполнения. Количество незарегист­рированных объектов недвижимости уменьшилось с 88,2 тыс. до 13,6 тыс. Однако таковыми остаются неоформленные объекты, чьи владельцы выехали за пределы Казахстана, у кого нет правоустанавливающих документов или денег на оформление. Это может привести к недопоступлению налогов в бюджеты сельских округов.

– В связи с этим акимам совместно с органами юстиции необходимо усилить работу по разъяснению требований законодательства среди населения о необходимости подачи документов на государственную регистрацию прав, – заявил глава МНЭ.

Расходы на оформление земельного участка в среднем составляют 26,5 тыс. тенге, жилого дома, не введенного в установленном порядке в эксплуатацию, – 31 тыс. тенге, а в сейсмических регионах – от 50 тыс. тенге. В связи с этим министр предложил в течение года-двух оказывать эти услуги на льготных условиях.

Проблемой остается актуализация баз данных по недвижимому и движимому имуществу. В ходе планомерной работы количество неполных сведений и ошибок в них сократилось с 2,3 млн до 294 тыс. Больше всего неточнос­тей остается в базе данных МВД «Автомобиль».

На сегодня завершена подготовительная работа по интеграции «Регистра недвижимости» Минюста и «Реестра налогоплательщиков и объектов налогообложения» Минфина; «Сервисного центра» МВД и систем Минюста «Физические лица» и «Юридические лица»; «Земельного кадастра» Минсельхоза и «Реестра налогоплательщиков» Минфина. Полная интеграция двух последних баз ожидается до конца полугодия.

– На этом работа по развитию МСУ не заканчивается. В настоя­щее время проводится анализ внедрения нового уровня бюджета и коммунальной собственности в сельских округах. По итогам будут приняты меры по устранению возникающих проблем, определены дальнейшие меры по развитию института МСУ, в том числе по передаче дополнительных налоговых и других поступлений для эффективного и самостоятельного решения вопросов местного значения, – резюмировал Тимур Сулейменов.

Об обеспечении поступления налогов в бюджеты сельских округов доложил министр финансов Бахыт Султанов. В целом перевыполнение доходов достигнуто по всем бюджетам IV уровня. За I квартал фактические доходы составили 27,7 млрд тенге, расходы – 21,9 млрд тенге, или 98% от плана. В основном средства идут на дошкольное воспитание и обучение, медобслуживание в организациях, освещение улиц, культурно-досуговую работу.

Кроме того, Бахыт Султанов отметил, что в законопроекте о госзакупках для сельских округов увеличено пороговое значение до 3 тыс. МРП (6,8 млн тенге). Это позволит МСУ из одного источника напрямую с поставщиком заключать договоры.

Заслушав доклады акимов Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областей, Премьер-министр отметил, что этапы развития местного самоуправления определены в утвержденной Главой государства Концепции до 2020 года, а также дал ряд конкретных поручений.

Министерству национальной экономики на постоянной основе необходимо проводить мониторинг и анализ развития местного самоуправления. Министерству финансов поручено завершить все подготовительные мероприя­тия по обеспечению полноценного функционирования информацион­ных систем для работы с бюджетом сельских округов.

Министерству информации и коммуникаций – ускорить работу по интеграции соответствующих информационных систем уполномоченных органов.

За координацию вопроса внед­рения четвертого уровня бюджета сельских округов отвечает заместитель Премьер-министра Ерболат Досаев.

Сезон закрыт. Готовимся к сезону

Переходя к обсуждению отопительного сезона, министр энергетики Канат Бозумбаев отметил, что осенне-зимний период прошел стабильно. Максимум нагрузки зафиксирован 28 января, он составил 14 615 МВт.

Намеченные ремонты основного оборудования энерго­предприя­тий выполнены в полном объеме. По электрическим станциям отремонтировано 10 энергоблоков, 59 котлов и 39 турбин. Также выполнен ремонт 638 централизованных котельных и 24,3 тыс. км линий электропередачи. Количество технологических нарушений по сравнению с прошлым периодом снижено на 12%.

– За прошедший отопительный период в энергосистеме крупных технологических нарушений не допущено. Всего отмечено 26 случаев полного снижения электрической генерации на электростанциях, что на четверть меньше уровня прошлого года, – сказал министр энергетики.

В период аномального похолодания в течение двух недель января, когда минимальная температура воздуха достигала -45 0C, а в южных регионах -40 0C, энергопредприятия обеспечивали стабильное энергоснабжение потребителей. На энергоисточниках обеспечивался необходимый объем эксплуатационного запаса топлива. Оперативным штабом была поставлена работа по стабилизации ситуации с поставками угля.

Из резерва Правительства для закупа топлива на энергоисточники Костанайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской облас­тей было выделено 1 млрд 178,7 млн тенге. Несмотря на ограничение добычи из-за холодов в январе, угледобывающими предприятия­ми за 4 месяца добыто 36,8 млн тонн угля.

Подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду проходит в соответствии с утвержденными графиками. Минэнерго ведется мониторинг хода ремонт­ных работ на энергопредприятиях, 2 раза в месяц информация направляется в Правительство. В текущем году запланирован ремонт 8 энергоблоков, 56 котлов, 45 турбин.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек подтвердил, что отопительный сезон по республике прошел в стабильном режиме. Акиматами технологические нарушения устранялись в короткие сроки.

На начало сезона дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляла 14,5 млрд тенге, в апреле – на 1,3 млрд тенге меньше.

– В соответствии с Планом работы по подготовке к отопительному сезону акиматам облас­тей, городов Астаны и Алматы необходимо до 1 сентября обеспечить стопроцентную готовность объектов образования, до 15 октяб­ря завершить подготовку всех объектов коммунального хозяйства, социальной сферы, жилых домов и обеспечить нормативным запасом топлива автономные котельные, – резюмировал Женис Касымбек.

О принимаемых мерах доложили акимы Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областей, а также Астаны. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов рассказал, как планируется решать самый сложный воп­рос – по соблюдению теплового режима в Темиртау. В связи с износом основных средств там было отмечено 9 технологических нарушений. В нынешнем году на ремонтные работы на 2-й ТЭЦ предусмотрено 312 млрд тенге, кроме того, планируется строи­тельство седьмой котельной.

– Отопительный сезон был достаточно стабильным. Теперь мы должны начать подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. И не должны повторять прошлые ошибки,– сказал Бакытжан Сагинтаев, имея в виду ситуацию, когда в отдельных регионах возник дефицит угля и скачок цен.

В связи с этим акимам совместно с Министерством энергетики поручено обеспечить к началу отопительного сезона необходимый запас топлива для коммунально-бытовых нужд, а Антимонопольному комитету – исключить элементы возможной спекуляции и необоснованного роста цен на уголь.

Министерствам энергетики, по инвестициям и развитию поручено также обеспечить мониторинг хода исполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Акимам регионов дано задание обеспечить выполнение запланированных ремонтных работ всех объектов тепло- и энергоснабжения, коммунального сектора и социальной сферы. Контроль возложен на первого заместителя Премьер-министра Аскара Мамина.