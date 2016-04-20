​Основа для справедливого сотрудничества

Халед АБОУ ЗАХР, генеральный директор медийной компании Eurabia Media, главный редактор межарабского журнала Amwal («Финансы»)

Кроме того, данное обращение представляет собой четкий стратегический анализ первопричин возникновения военных конфликтов, предлагает конкретные шаги по их мирному урегулированию и созданию мира, свободного от ядерного оружия.

Приверженность Нурсултана Назарбаева этим принципам имеет высокую степень доверия, так как Президент принял судьбоносное решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказался от крупного арсенала ядерного оружия, что способствовало становлению Казахстана как сильного и уважаемого государства в регионе.

Я верю, что озвученный в Манифесте Президента Нурсултана Назарбаева План Глобальной стратегической инициативы-2045 представляет собой важную «дорожную карту», которая должна быть одобрена всем мировым сообществом, так как это и есть верное средство по противодействию войне и терроризму.

