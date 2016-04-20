Кроме того, данное обращение представляет собой четкий стратегический анализ первопричин возникновения военных конфликтов, предлагает конкретные шаги по их мирному урегулированию и созданию мира, свободного от ядерного оружия.

Приверженность Нурсултана Назарбаева этим принципам имеет высокую степень доверия, так как Президент принял судьбоносное решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказался от крупного арсенала ядерного оружия, что способствовало становлению Казахстана как сильного и уважаемого государства в регионе.

Я верю, что озвученный в Манифесте Президента Нурсултана Назарбаева План Глобальной стратегической инициативы-2045 представляет собой важную «дорожную карту», которая должна быть одобрена всем мировым сообществом, так как это и есть верное средство по противодействию войне и терроризму.