Основа экономической интеграции

В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей деятельности организации, планы на предстоящий период, а также реализация интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Нурсултан Назарбаев отметил важность проводимой работы, направленной на обеспечение основы для многостороннего взаимодействия государств в рамках интеграционных структур. Президент также обратил внимание на плодотворные результаты деятельности интеграционных институтов, способствующих эффективному сотрудничеству стран в сфере технологий и бизнеса.

Т. Мансуров рассказал о реализации задач, поставленных перед организацией, и работе, направленной на достижение экономической интеграции в интересах народов государств – членов ЕврАзЭС.

Генеральный секретарь отметил, что инициатива Нурсултана Назарбаева о формировании Евразийского союза государств, впервые предложенная 20 лет назад в стенах Московского государственного университета им. М. Ломоносова, заложила основу экономической интеграции на постсоветском пространстве, сообщила пресс-служба Президента.

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА