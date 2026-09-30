Основа казахстанской внешней и внутренней политики – здравый смысл, сотрудничество и согласие – эксперт

Высказывания Касым-Жомарта Токаева по российско-украинскому конфликту постоянно оказываются предметом бурного обсуждения. Каждому не нравится тот или иной тезис, но мало кто пытается анализировать их как цельную конструкцию. А Токаев позволяет себе на правах опытного дипломата и главы такой страны как Казахстан говорить прагматичные, но крамольные для многих высказывания.

Фото: Акорда

Токаев не только не отказывается от дружбы и союза с Россией, но и регулярно обозначает невозможность ее победить на поле боя, рассуждает об обоснованности линии Москвы по взаимной безопасности.



При этом Токаев не отказывается от сотрудничества с Украиной, хотя киевские выходки доставляют нам множество головной боли.



Токаев последовательно придерживается принципа территориальной целостности, хотя эта линия в отдельных нюансов не нравится никому, кроме, пожалуй, Пекина. Вместе с тем, он уже призывал Киев задуматься о сохранении своей государственности, если уж придётся делать выбор.



Токаев всегда осуждал санкции и регулярно указывал на их необоснованность и бессмысленность.



Токаев придерживается курса на мирное урегулирование. И делал это на всех трибунах и площадках.



Сегодня в ходе брифинга в ФРГ президент Казахстана вновь подчеркнул:

«Я не говорил [в Омске] о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорю о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция».

Казахстан, как и другие страны и народы, устал от военных конфликтов по всем направлениям.



Понятно, что у каждого конфликта есть история, причины, бенефициары. Но у каждого конфликта должен быть и путь и перспектива урегулирования.



Основа казахстанской внешней и внутренней политики - это здравый смысл, сотрудничество и согласие. То есть то, чего очень не хватает современному миру.



Касым-Жомарт Токаев как глава Казахстана и как мудрый человек пытается навести мосты и призвать всех к поиску выходов из современного глобального тупика, частью которого является искомый конфликт. Это не только эмоции, но и прагматизм. Казахстан заинтересован и в сильной России, и в том, чтобы в Евразии царил мир.