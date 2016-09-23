​Основа конкурентной среды, или Ретроспектива развития малого и среднего предпринимательства за четверть века независимости РК

Расцвет валютно-финансового банкинга

В рамках реализации Государственной программы поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан на 1992–1994 годы преду­сматривались меры по совершенствованию системы финансирования и кредитования предпринимательства. Источниками средств для развития предпринимательской деятельности стали личные накопления граждан, средства республиканского бюджета, активы государственных и коммерчес­ких банков, собственные средства гос­предприятий и организаций.

В 1993 году была принята Программа неотложных антикризисных мер и углубления социально-экономических реформ. Главными достижениями в их проведении стали: сохранение стабильной социально-политической обстановки в стране; введение национальной валюты – тенге; наполнение рынка потребительскими товарами; вхождение РК в мировое сообщество, вступление в международные финансовые институты. На внутреннем рынке в это время наблюдалось значительное падение производства товаров и услуг. ВВП в 1995 году по сравнению с 1990-м сократился на 38,6%, реальная заработная плата – на 69,9%, пенсия – на 77,3%, инвестиции в строительство – на 64,1%.

В тот период главным направлением экономических реформ стало обеспечение макроэкономической стабилизации, включающей ограничительную денежно-кредитную политику, завершение либерализации цен и внешней торговли, совершенствование законодательной базы, финансовой системы, социальной сферы и производственного сектора.

В 1995 году в связи с подписанием договора о создании Таможенного союза (первый договор), который позже трансформировался в ЕврАзЭС, были приняты новые законы: о банкротстве, об антимонопольной деятельности, о бюджетной системе, о Нацбанке, о нефти, налогах и обязательных платежах. Все это заложило правовую основу для углубления проводимых экономических реформ, в том числе и в сфере предпринимательства.

Таким образом, на протяжении 1991–1995 годов несколько раз менялась нормативно-законодательная база, регулирующая различные аспекты хозяйственной деятельности малого и среднего бизнеса, и, соответственно, изменялись формы и методы его государственной поддержки.

При этом проблемы, препятствующие развитию предпринимательства, усложнялись по мере развития самого МСП – от трудностей с доступом к сырью и производственным площадям до недостаточной развитости объектов рыночной и производственной инфраструктуры и бизнес-компетенций.

Институциональное оформление

Кризис конца 90-х показал, что для развития частному предпринимательству необходимы прозрачные и понятные правила игры. Жесточайший экономический кризис 1998 года привел к банкротству большую часть крупных компаний. Они потеряли свои позиции на рынке товаров и услуг­, а большинство средних и мелких предприятий вообще перестали существовать.

Агентство РК по поддержке малого бизнеса, созданное в 1998 году, разработало Государственную программу развития и поддержки малого предпринимательства в Респуб­лике Казахстан на 1999–2000 годы, направленную на усиление роли неправительственных организаций в вопросах поддержки и защиты малого предпринимательства, развитие производственного сектора, постепенный переход от государственного регулирования отдельных аспектов деятельности к саморегулированию через отраслевые и межот­раслевые ассоциации, к созданию системы партнерских отношений «государство – предпринимательские объединения».

Начиная с 1999 года казахстанское предпринимательство стало наращивать свой потенциал. По данным Агентства РК по статистике, на конец 1999 года общее количество зарегистрированных по стране субъек­тов предпринимательства достигло 107 134. Численность занятых в сфере предпринимательства составила 340,7 тыс. человек. Пик развития МСП пришелся на конец 90-х годов.

С 2002 года фонд «Даму» начал кредитование малого бизнеса напрямую из собственных средств. Фондом «Даму» были реализованы Программа кредитования субъектов малого предпринимательства из средств республиканского бюджета и Программа развития малых городов на 2004–2006 гг.

В 2010 году фонд «Даму» стал финансовым агентом субсидирования ставок вознаграждения по кредитам предпринимателей и гарантирования кредитов перед банками, а также оператором программ по обучению и консультированию в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Кроме того, косвенную поддержку субъектам предпринимательства оказывают такие институты развития, как АО «КазАгро», АО «БРК», АО «ФФПСХ».

Переломным моментом в становлении частного предпринимательства в Казахстане считается середина «нулевых» годов. Государство стало прислушиваться к бизнесу, разрабатывать и принимать меры для создания более комфортных условий для МСП. Законодательной основой института предпринимательства стал принятый 31 января 2006 года Закон РК «О частном предпринимательстве».

Данный закон подразделил субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, а также определил основные правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу частного предпринимательства.

МСП на современном этапе

Об эффективности проводимых в стране реформ свидетельствуют данные официальной статистики. Так, за 2015 год количество зарегистрированных субъектов МСП достигло 1 530 258 единиц, а их доля в общем количестве активных субъектов в стране оценивается на уровне 84,3%.

Динамика количества зарегистрированных и активных субъектов МСП сохранила положительную тенденцию роста. Таким образом, с 2009 года сектор МСП продолжает расширяться на фоне восстановления роста экономики в целом. Если проанализировать два цикла, так называемые сложные периоды для экономики страны, можно увидеть существенный рост. По сравнению с 2009 годом количество зарегистрированных субъектов МСП за 2015 год выросло на 63,7%, активных – на 45%.

Анализ показателя численности занятых в МСП характеризует значение предпринимательства РК в решении проблемы занятости: в 2015 году 36% от общей численности казахстанцев, занятых в экономике, приходится на малый и средний бизнес. При этом доля МСП в ВВП страны составила 25,6%, что, надо заметить, существенно ниже, чем в развитых странах. Для сравнения: в среднем доля МСП в ВВП в Дании составляет 61%, в Германии – 55%, в Италии – 68%.

При этом в РК субъекты малого и среднего предпринимательства специализируются преимущественно в секторах экономики с низкой добавленной стоимостью. Для казахстанских предпринимателей характерно осуществление частной предпринимательской активности в торговле и сельском хозяйстве (в совокупности более 30% всех субъектов МСП). Кроме того, наблюдается дисбаланс в региональном распределении точек роста МСП.

Для повышения конкурентоспособности казахстанской экономики и обеспечения ее устойчивости в условиях так называемой «новой нормальности» по поручению Главы государства разработан План нации «100 конкретных шагов», в рамках которого предусмотрена реализация системных мер по обеспечению качественного роста МСП, включая внедрение практики «национальных чемпионов» (62-й шаг), развития двух инновационных кластеров (63-й шаг), а также укрепление института бизнес-омбудсмена (54-й шаг).

Новые возможности для предпринимателей открывает Госпрограмма инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы. В рамках «Нұрлы жол» из Национального фонда РК выделено 100 млрд тенге для развития предпринимательства в обрабатывающей промышленности.

В целях реализации Послания Президента Республики Казахстана народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года была разработана Единая программа поддержки и развития бизнеса «ДКБ-2020». Данная программа является логическим продолжением реализации «дорожных карт» 2009 и 2010 годов, при этом акцент смещается на посткризисное развитие, сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест.

Единой программой предусмотрена реализация действующих инструментов финансовой поддержки (субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня, гарантирование займов, выдача государственных грантов, подведение недостающей инфраструктуры, внедрение новых инструментов финансовой поддержки, микрокредитование предпринимателей, частичное гарантирование займов микрофинансовых организаций), а также оказание нефинансовой поддержки по информационно-аналитическому обеспечению, развитию предпринимательского потенциала, внедрению инновационных технологий, повышению производительности предприятий.

За пять лет реализации программы «ДКБ-2020» профинансированы 6 778 проектов по инструментам субсидирования и 1 646 проектов – по гарантированию на общую сумму кредитов 65 473 млн тенге. Созданы 18 центров обслуживания предпринимателей, 27 центров поддержки предпринимательства в моногородах, 161 центр поддержки предпринимательства в районных центрах и малых городах, 14 мобильных центров поддержки предпринима­тельства.

Об эффективнос­ти проводимых реформ свидетельствуют позиции Казахстана в рейтинге Всемирного банка Doing Business. В докладе, опуб­ликованном 27 октября 2015 года, Казахстан занял 41-е место, сделав большой рывок и повысив свой рейтинг на 36 пунктов по сравнению с предыдущим годом. Наша страна заняла позицию по соседству с такими странами, как Мексика (39), Хорватия (40), Венгрия (42), Бельгия (43).

Казахстан также показал значительный рост по индикаторам «Регист­рация предприятий», «Разрешение неплатежеспособности», «Получение разрешений на строительство», «Присоединение к электрическим сетям», «Международная торговля», «Обес­печение исполнения контрактов» и «Кредитование».

По рейтингу Doing Business 2016 года Казахстан отмечен как государство, осуществившее наибольшее количество реформ – 19 реформ в семи из десяти направлений.

Новая реальность открывает новые возможности для предпринимателей Казахстана. Проводимые сегодня структурные реформы направлены на достижение роста. Согласно долгосрочной стратегии развития Казахстана до 2050 года Главой государства поставлена четкая задача по увеличению вклада МСП в ВВП до 50%. Это, в свою очередь, требует применения комплексного и целостного подхода к устойчивому развитию МСП. В связи с этим представляется актуальной и своевременной задача по разработке единой концепции качественного роста малого и среднего бизнеса. При этом процесс развития предпринимательства необходимо рассматривать как единое целевое пространство, охватывающее все ключевые аспекты поддержки и акселерации конкурентоспособного сектора МСП.