В Таразе прошел заключительный этап социального проекта «Недопущение любых форм унижения чести и достоинства по языковому и этническому признакам в южных регионах», запущенного в рамках гранта Центра поддержки гражданских инициатив при содействии Министерства культуры и информации.

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В регионе члены столичной делегации вместе с местными экс­пертами обсуждали вопросы укрепления общественного доверия, культуры диалога и профилактики «языка вражды», выясняли, как сохранять уважительный тон в споре, распознавать информационные провокации и находить решения, основанные на диа­логе и соблюдении прав человека. В рамках проекта состоялись экспертные встречи, тренинги, правовые консультации, социологические опросы и интеллектуальный квест среди студентов.

Так, директор СШ № 19 Динара Нуралиева считает, что межэтническое согласие не возникает само по себе. Оно формируется благодаря ежедневной работе педагогов, уважительному отношению к каждой семье, воспитательной политике и единству школьного коллектива. Важное направление этой комплексной работы – своевременное выявление конфликтных ситуаций, формирование культуры общения в соцсетях, профилактика буллинга и дискриминации.

По словам Динары Хатамовны, в школе необходимо уделять внимание тому, чтобы педагог не оставался равнодушным к случаям унижения достоинства ребенка, независимо от причин конфликта. Даже малейшее оскорбление, связанное с национальностью или языком, должно своевременно рассматриваться и получать соответствующую педагогическую оценку. Особенно важно, чтобы воспитание уважения к другим этносам не ограничивалось отдельными мероприятиями. Оно должно проявляться в повседневном общении, отношениях между учениками, педагогами и родителями.

В свою очередь и. о. главного редактора областной газеты «Знамя труда» Людмила Мельник убеждена, что уважение к языку и культуре невозможно воспитать упреками или оскорблениями. Цели можно добиться только доброжелательностью, терпением и готовностью помочь. И в этом плане она придает важное значение СМИ, чья задача – не просто сообщать о возникающих проб­лемах, но и помогать разбираться в их причинах, предоставлять возможность высказаться заинтересованным сторонам, добиваться объективного рассмотрения ситуации. При этом сохранение общественного согласия не должно означать замалчивания неудобных фактов или приукрашивания действительности.

– Недопустимо переносить поступки отдельного человека на целый этнос. Нельзя превращать бытовой конфликт в межэтнический только потому, что его участники принадлежат к разным этносам. Необходимо отделять проверенные факты от слухов и не допускать, чтобы стремление привлечь внимание аудитории становилось важнее объективности, – подчеркнула Людмила Мельник.

Особенно актуальны эти принципы сегодня, когда социальные сети и мессенджеры позволяют распространять информацию за считаные секунды. Достаточно вырвать из контекста отдельную фразу, сопроводить видеозапись эмоциональным комментарием или подчеркнуть этнос участника происшествия – и обычная ситуа­ция может приобрести совершенно иной общественный резонанс.

– Тараз стал финальной точкой в работе по социально значимому проекту Министерства культуры и информации, охватившему семь регионов страны, каждый из которых имеет свои традиции межкультурного взаимодействия и уникальную этнокультурную палитру. Для нас важно изучить ситуацию на местах, услышать мнения экспертов, которые сопряжены с их реальной практикой, обобщить накопленный в регионах опыт. Все предложения и пожелания будут зафиксированы и лягут в основу наших дальнейших исследований и обращений, – подвела итоги председатель РОО «Ассоциация кафедр «Шанырак», доктор политических наук Наталья Калашникова.