Статьи Основа – любовь к родной земле Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Напомню, что эта дружная семья живет в селе Петропавловка Каргалинского района. У нее свое крестьянское хозяйство. Выращивает она яблоки в саду, рыб в пруду, сажает картофель. Безу­словно, главный инициатор всего этого – глава семейства Эдуард Францевич. По национальности он немец, супруга Ольга Николаевна – украинка. Не так давно в семье стало больше еще на одного представителя другой национальности: сын привел в дом невесту – казашку Алию. Вскоре родилась первая внучка. Старший сын Артур, так же как и отец, создал собственное крестьянское хозяйство под названием "Эко Агро". В планах у него – открытие гусиной фермы, выращивание овец.



А еще дети Кофлер, а их у Эдуарда Францевича и Ольги Николаевны трое, помимо основной работы, занимаются прикладным творчеством: бисероплетением, резьбой по дереву, рукоделием. В этом особенность семьи. Потому не случайно на областном туре национального конкурса она заняла первое место, и ей было суждено ехать от имени региона в столицу.



– Очень ярко, масштабно, зрелищно прошло чествование победителей конкурса "Мерейлі отбасы", инициированного Президентом страны, – делится впечатлениями Эдуард Францевич. – Это говорит о том, что в нашей стране большое внимание уделяется повышению статуса семьи, культивированию нравственных ценностей. И это правильно, ведь от благополучия каждой семьи зависит процветание и успех всего Казахстана.



Основой крепкой семьи Кофлер являются взаимопонимание, уважение, трудолюбие, любовь к родной земле. И эти качества старшие стараются воспитывать в своих детях, внуках.



