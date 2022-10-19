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Основа мира – духовное согласие

Злата Белая

Опыт Казахстана в продвижении духовного согласия в регионе и уникальную казахстанскую модель межкультурного диалога, высоко оцененную мировым сообществом, обсудили на конференции в Астане.

В работе конференции приняли участие заместитель акима Астаны Есет Байкен, президент международной ассоциации «Мир через культуру», композитор, инициатор Дня духовного согласия Толеген Мухамеджанов, заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Бауыржан Бакиров, председатель правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Болат Сарсенбаев, заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана наиб муфтий Ершат Онгаров, глава Евангелическо-Лютеранской церкви Казахстана, архиепископ Юрий Новгородов, благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергей Карамышев, первый секретарь Апостольской нунциатуры (Посольства Святого Престола Ватикан) в Республике Казахстан монсеньор М. Тутало и другие.

В ходе конференции Болат Сарсенбаев отметил, что мероприятие состоялось в исключительное по значению для истории независимого Казахстана время, а круг обсуждаемых вопросов перекликается с повесткой прошедшего в сентябре Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

– Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, выступая 14 сентября на открытии пленарного заседания VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, ясно и четко обозначил дилемму: «На что мы можем полагаться для того, чтобы бороться с сегодняшними вызовами? История дает только один ответ: добрая воля, диалог и сотрудничество. Нет каких-либо других альтернатив успеха. Казахстан всегда выступал за то, чтобы регулировать разногласия за столом переговоров в духе устава ООН. Санкции, угрозы санкций и использование силы никогда не приведут к решению проблем. В такие моменты, как сейчас, мы должны возвращаться к гуманитарным идеям. Они всегда защищаются традиционными религиями. Уважение к правам человека, уважение друг к другу, взаимная помощь, открытость, справедливость, равноправие – это как раз столпы новой сис­темы безопасности, – отметил Болат Сарсенбаев.

Говоря об актуальности конференции, глава центра сделал акцент на том, что мероприятие проходит в преддверии знакового для всей страны праздника – Дня республики.

В рамках заседания были озвучены основные месседжи Дек­ларации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которые охватывают фундаментальные вопросы и могут использоваться в качестве подспорья международными организациями и политиками во всем мире. Отдельно было отмечено, что Центр Нурсултана
Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога приступил к разработке концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий как универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки на 2023–2033 годы.

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