Основа реформ – конституционные ценности

В ходе беседы особое внимание было уделено итогам конституцион­ной реформы, инициированной Главой государства. Ерлан Карин отметил, что принятие новой Конституции стало продолжением последовательной модернизации страны и основой обновления ее политической системы.

Вице-Президент подчеркнул, что конституционные ценности лежат в основе стратегического курса реформ Президента ­Касым-Жомарта Токаева.