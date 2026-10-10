Основа реформ – конституционные ценности Конституционная реформа 17 октября 2026 г. 1:00 Ася Петрова Вице-Президент Ерлан Карин провел встречу со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом. фото с сайта akorda.kz В ходе беседы особое внимание было уделено итогам конституционной реформы, инициированной Главой государства. Ерлан Карин отметил, что принятие новой Конституции стало продолжением последовательной модернизации страны и основой обновления ее политической системы. Вице-Президент подчеркнул, что конституционные ценности лежат в основе стратегического курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева. #Ерлан Карин #конституция #конституционная реформа