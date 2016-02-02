​Основа – средние предприятия

Ключевыми вопросами повестки дня конференции стали внеочередные выборы в Мажилис Парламента РК, а также выдвижение кандидатов в депутаты маслихата Алма­ты и делегатов на предстоя­щий ХIII партийный съезд. Со вступительным словом к участникам конференции обратился член президиума Центрального совета ДПК «Ак жол» Нурлан Жазыл­беков. В своем выступлении он остановился на позиции партии по ряду аспектов, которые необходимо охватить в предвыборной платформе.

Партия выступает за сильное государство, но обширные полномочия исполнительной власти и доверенные их распоряжению государственные средства нуждаются, по ее твердому убеждению, в прозрачности и эффективном использовании.

Решением конференции были выдвинуты кандидаты в депутаты маслихата Алматы XIII съезда ДПК «Ак жол».