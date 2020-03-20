Оснований для введения карантина в Караганде нет – управление здравоохранения

Коронавирус
Екатерина Елисеева
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Оснований для введения карантина в Караганде нет. Об это заявил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz.  

"Оснований для карантина нет, потому что оба зафиксированных случая завозные. Учитывая, что мы предупредили любой их контакт с внешней средой, а также то, что были соблюдены все меры безопасности при транспортировке и госпитализации пациентов. В этом отношении никаких оснований и беспокойства в том, что инфекция может попасть в город, нет", – сообщил Нурлыбаев. 

Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло до 49 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы и Караганде.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

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