Оснований для введения карантина в Караганде нет – управление здравоохранения

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Оснований для введения карантина в Караганде нет. Об это заявил руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Оснований для карантина нет, потому что оба зафиксированных случая завозные. Учитывая, что мы предупредили любой их контакт с внешней средой, а также то, что были соблюдены все меры безопасности при транспортировке и госпитализации пациентов. В этом отношении никаких оснований и беспокойства в том, что инфекция может попасть в город, нет", – сообщил Нурлыбаев.
Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло
до 49 человек. Заболевшие выявлены в Нур-Султане, Алматы и Караганде.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения
в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь
.
Перед этим в Казахстане объявили
ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Казахстане запретили
спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили
работу кинотеатров и постановили
не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.
В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу
Казахстана в период действия чрезвычайного положения.
С 19 марта было решено ввести карантин
в Нур-Султане и Алматы.