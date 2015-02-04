Рухани Жаңғыру
Основатель алматинского Барбизона
Ольга МАЛАХОВА, Алматы
Экспозиция впервые знакомит со всеми этюдами, картинами уникального во многом художника, собранными в Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева. Интересно, что первая персональная выставка Валерия Каптерева состоялась в Алматы в 1943 году, и вот теперь, спустя более 70 лет, – вторая.

Зритель погружается в мир образов местных жителей, казахского быта, прекрасной и такой разной природы. Портреты женщин, старика-казаха, охотника с беркутом ярки, индивидуальны и несут след того времени – начала ХХ века. Набросками эти картины никак не назовешь, хотя многие из них являются этюдами, но все они кажутся законченными глубокими работами, и во всех присутствует человек.

Валерий Всеволодович известен тем, что он первым из московских художников приехал в Казахстан, когда республика как объект художественного осмысления мало была освоена.

– Он побывал здесь по зову сердца в 1920 году в составе Тургайской экспедиции еще будучи студентом и влюбился в Казахстан, – рассказывает Галина Сырлыбаева, руководитель сектора классического зарубежного искусства. – И потом объездил всю республику, жил в аулах, и не как художник-гастролер, а как серьезный вдумчивый мастер, работающий с натурой.

Галина Николаевна изучала творчество Каптерева в архивах, собрала немало материалов, результатом чего стали ее статьи в журналах и эта выставка.

Всего более десяти лет с перерывами провел художник в Казахстане, бывал в Прибалхашье, в Джунгарском и Заилийском Алатау, прошел и проехал Северный Казахстан от Петропавловска через Акмолинск, Каркаралинск, Семипалатинск до Туркестана. Он использовал любые возможности, отправляясь в экспедиции то с ботаниками, то с геологами.

В 30-х годах в Алматы было не так много живописцев, поэтому получилось, что московский художник представлял Казахстан на первой выставке нашей республики в Москве в 1934 году. И уже в 1936–37 годах, когда была организована галерея, ставшая впоследствии музеем им. Кастеева, в числе первых были приобретены его этюды.

Поразительны монотипии Валерия Каптерева, эти графические работы не отличишь от живописи. Художник, используя эту трудоемкую технику, писал картину красками на картоне, а затем с нее делал единственный отпечаток. Мягкость контуров и некоторая размытость цвета делает эти этюды похожими на акварель. Не оторвать взгляда от картин "Перед дождем", "Лето в горах", "Восточная женщина". А один из образов девушки ("Портрет Колышбаевой"), в котором Галина Сырлыбаева нашла сходство с розой, кажется настоящим чудом, нежным, небесным созданием. Искусствовед считает, что по уровню художественно-выразительных средств монотипии художника близки к восточной миниатюре.

В годы эвакуации москвич, влюб­ленный в Казахстан, приехал снова в ставшую родной Алмату, активно участвовал в художественной жизни. В военные годы здесь проводилось много выставок, это был благодарный ответ художников за поддержку, которую им оказывали в те трудные времена. На одной из таких выставок представлявший пленарные работы Каптерева и его ленинградских коллег Татьяны Глебовой и Владимира Стерлигова народный художник Казахской ССР Абрам Черкасский приветствовал всех трех мастеров замечательной фразой: "Заложено основание алматинского Барбизона". Барбизонцами во Франции называли группу художников, которые поселились в местечке Барбизон под Парижем и писали на пленерах реалистические пейзажи, став основателями этого направления.

И Валерия Каптерева можно назвать художником-первопроходцем, который представлял Казахстан в России. Наша республика, считает Галина Сырлыбаева, дала ему свободу творчества: в 30-е годы утверждался единый метод соцреализма, в котором ему было тесно, а здесь, в степи, в горах, в аулах, он мог творить.

В его московской квартире царил дух Средней Азии, здесь можно было увидеть глиняные кувшины, восточные халаты, тюбетейку. От довоенного творчества художника уцелело всего несколько картин, две из них находятся в Третьяковской галерее, а 34 – в Государственном музее искусств РК им. А. Кастеева. Все их можно сейчас увидеть на выставке "алматинского барбизонца".

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