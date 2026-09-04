Основатель Binance положительно оценил масштабы казахстанских инициатив

По его словам, особенно впечатляет масштаб проектов, которые объединяют технологии, образование, инфраструктуру и новые подходы к развитию городской среды

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации поручений Главы государства по активному развитию цифровизации и искусственного интеллекта заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел встречу с основателем Binance Чанпэном Чжао (CZ) в Международном центре ИИ Alem.ai. Стороны обсудили развитие цифровой экономики Казахстана, внедрение передовых технологий, а также перспективы вычислительной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Сегодня Казахстан переходит к следующему этапу развития рынка цифровых активов от формирования регуляторной среды к созданию инфраструктуры и практических решений. Наша задача – сформировать условия, при которых новые финансовые технологии будут работать на развитие экономики, привлечение инвестиций и появление новых цифровых сервисов. Партнерство с глобальными технологическими компаниями позволяет нам быстрее переходить от инициатив к их практической реализации», — отметил Жаслан Мадиев.

В ходе визита делегации были представлены концепция CryptoCity в AlatauCity и проект Data Center Valley, направленный на укрепление позиций страны в качестве регионального хаба ИИ.

Кроме того, состоялась презентация партнерства Binance Pay с Alatau City Bank и подписание двух меморандумов – с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и с МФЦА.

Первый документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере цифровых активов, цифровой и вычислительной инфраструктуры, а также инновационных платежных решений. Среди ключевых направлений – выпуск стейблкоина в Казахстане, дальнейшее развитие инфраструктуры для платежей с использованием цифровых активов, совершенствование налоговых и судебных подходов в сфере цифровых активов, а также внедрение новых продуктов и сервисов. Второй – о развитии сотрудничества в рамках Программы инвестиционного налогового резидентства.

В свою очередь, Чанпэн Чжао положительно оценил масштабы казахстанских инициатив, а также посетил образовательные проекты Astana Hub – TUMO Astana и Tomorrow School, ориентированные на подготовку кадров для технологического рынка.

«Казахстан сегодня демонстрирует очень динамичное развитие цифровой экономики. Особенно впечатляет масштаб проектов, которые объединяют технологии, образование, инфраструктуру и новые подходы к развитию городской среды. Для меня было важно лично увидеть, как эти инициативы реализуются на практике, и обсудить с представителями Казахстана дальнейшее развитие технологической экосистемы страны», – отметил Чанпэн Чжао (CZ).

По итогам встречи отмечено, что подписанные соглашения и представленные инфраструктурные проекты подтверждают последовательный переход Казахстана от создания нормативно-правовой базы к практическому внедрению цифровых финансовых решений, подготовке специализированных кадров и укреплению статуса страны как ведущего технологического центра региона.