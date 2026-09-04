Основатель Binance положительно оценил масштабы казахстанских инициатив

По его словам, особенно впечатляет масштаб проектов, которые объединяют технологии, образование, инфраструктуру и новые подходы к развитию городской среды

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации поручений Главы государства по активному развитию цифровизации и искусственного интеллекта заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел встречу с основателем Binance Чанпэном Чжао (CZ) в Международном центре ИИ Alem.ai. Стороны обсудили развитие цифровой экономики Казахстана, внедрение передовых технологий, а также перспективы вычислительной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Сегодня Казахстан переходит к следующему этапу развития рынка цифровых активов от формирования регуляторной среды к созданию инфраструктуры и практических решений. Наша задача – сформировать условия, при которых новые финансовые технологии будут работать на развитие экономики, привлечение инвестиций и появление новых цифровых сервисов. Партнерство с глобальными технологическими компаниями позволяет нам быстрее переходить от инициатив к их практической реализации», — отметил Жаслан Мадиев.

В ходе визита делегации были представлены концепция CryptoCity в AlatauCity и проект Data Center Valley, направленный на укрепление позиций страны в качестве регионального хаба ИИ. 

Кроме того, состоялась презентация партнерства Binance Pay с Alatau City Bank и подписание двух меморандумов – с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и с МФЦА. 

Первый документ предусматривает развитие сотрудничества в сфере цифровых активов, цифровой и вычислительной инфраструктуры, а также инновационных платежных решений. Среди ключевых направлений – выпуск стейблкоина в Казахстане, дальнейшее развитие инфраструктуры для платежей с использованием цифровых активов, совершенствование налоговых и судебных подходов в сфере цифровых активов, а также внедрение новых продуктов и сервисов. Второй – о развитии сотрудничества в рамках Программы инвестиционного налогового резидентства.

В свою очередь, Чанпэн Чжао положительно оценил масштабы казахстанских инициатив, а также посетил образовательные проекты Astana Hub – TUMO Astana и Tomorrow School, ориентированные на подготовку кадров для технологического рынка.

«Казахстан сегодня демонстрирует очень динамичное развитие цифровой экономики. Особенно впечатляет масштаб проектов, которые объединяют технологии, образование, инфраструктуру и новые подходы к развитию городской среды. Для меня было важно лично увидеть, как эти инициативы реализуются на практике, и обсудить с представителями Казахстана дальнейшее развитие технологической экосистемы страны», – отметил Чанпэн Чжао (CZ).

По итогам встречи отмечено, что подписанные соглашения и представленные инфраструктурные проекты подтверждают последовательный переход Казахстана от создания нормативно-правовой базы к практическому внедрению цифровых финансовых решений, подготовке специализированных кадров и укреплению статуса страны как ведущего технологического центра региона.

#сотрудничество #проекты #Binance

Популярное

Все
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Раскрывая тайны степной цивилизации
Главный герой – купец и меценат
Интерес к тазы – вовсе не мода
Партитура длиною в жизнь
Аллея разбитых надежд
Сделать Улытау точкой притяжения
Кадры для ИИ-индустрии
Водохозяйственный комплекс: путь через обновление и цифровизацию
Синтез истории, культуры и современного права
Книга как исповедь
Музаффару помогли друзья
Уметь находить общий язык
К качеству уголовной политики – через качество законопроектной работы
На краю региона – в центре перемен
Знать законы со школьной скамьи
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Мадиева Ж. Х.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бозумбаева К. А.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Косанова Д. Ж.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Койшыбаева Г. Т.
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Профессионалы подземной вахты
Заморозки прогнозируются в Казахстане в последние дни августа
Пора в поход!
Эпох материальные свидетельства
Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая
На все сто!
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

По инициативе Казахстана Генассамблея ООН провозгласила Меж…
Кадры для ИИ-индустрии
Казахстан готов выступить торгово-логистическим мостом для …
Президенты Казахстана и Лаоса обсудили перспективы развития…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]