Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар намерен открыть офисы компании в Казахстане

Инвестиции

Американский инвестор отметил инженерный потенциал страны и заявил о готовности инвестировать в развитие её AI-экономики

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Основатель и генеральный директор Sofreh Capital Шервин Пишевар заявил о намерении открыть офисы компании в Казахстане, перевести сюда часть команды и начать инвестировать в будущее страны. Об этом он сообщил на сессии THE NEW ECONOMY: POWERED BY AI в рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 в Астане.

Говоря о перспективах развития искусственного интеллекта в Казахстане, Шервин Пишевар отметил сочетание инженерных кадров, государственной поддержки инноваций и ресурсной базы страны.

«У вас уже есть определенные кейсы и примеры, которыми вы можете поделиться. Например, возьмем Higgsfield. Это пример, который вывел Казахстан на передовую линию и показал инженерный потенциал казахстанцев. Миллиарды долларов как раз свидетельствуют о том, что у вас есть большой инженерный потенциал. И этим стоит гордиться», — сказал он.

По словам инвестора, Казахстан располагает рядом факторов, которые могут способствовать развитию AI-экономики.

«У вас есть таланты, инженерные кадры, государство, которое поддерживает инновации и новаторство, а также ресурсы, которые уже есть для развития AI-экономики. У вас есть все минералы, необходимые для космической промышленности, есть спутники, атомная инфраструктура, есть Higgsfield. И поэтому я хочу открыть офисы, перевести сюда компанию и начать инвестировать в будущее Казахстана», — заявил Шервин Пишевар.

Он также сравнил формирование технологической экосистемы с развитием Кремниевой долины, отметив, что её преимущества со временем стали во многом нематериальными и связаны с накопленными знаниями и компетенциями.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения развития AI-инфраструктуры Казахстана. Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что страна намерена системно развивать все пять уровней AI-экономики — от энергетической и чиповой инфраструктуры до собственных языковых моделей и прикладных решений.

В свою очередь председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин отметил перспективу экспорта вычислительных мощностей. По его словам, развитие дата-центров и партнёрство с технологическими компаниями создают возможности для формирования нового направления AI-экономики в Казахстане.

#Казахстан #инвестиции #AI-экономика

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