Основная доля выбросов приходятся на две области РК – минэкологии
Екатерина Елисеева
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев рассказал об основных принципах нового Экологического кодекса на заседании Правительства РК и сообщил, что больше половины всех загрязняющих веществ в атмосферу выбрасывают производства двух областей Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Фактические эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу по итогам 2018 года составили 2,5 миллиона тонн, а ежегодный прирост - 100 тысяч тонн. В том числе на электроэнергетику - угольные ТЭС - приходится 940 тысяч тонн выбросов, горно-металлургический сектор - 760 тысяч тонн, нефтедобычу - 520 тысяч тонн, транспорт и сельское хозяйство - 320 тысяч тонн. Основная доля объемов выбросов в регионах, а это порядка 56 процентов, приходится на Карагандинскую и Павлодарскую области", – cообщил спикер.
По его словам, если не принять соответствующих мер, то к 2030 году эмиссии загрязняющих веществ составят 3,6 миллиона тонн.
"Казахстан взял на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов на 15 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года по Парижскому соглашению. Однако уже сегодня выбросы парниковых газов в Казахстане превышают данный уровень. С учетом роста экономики выбросы парниковых газов будут только увеличиваться", – продолжил министр.
Он отметил, что проект Экологического кодекса – принципиально новый документ, разработанный с учетом опыта ОЭСР по экологическому регулированию.
"Вместе с тем в период разработки Кодекса велось его масштабное обсуждение с общественностью и бизнес-сообществом. В ходе данного обсуждения от общественности поступило более 2 тысяч предложений. Многие из них внесены в Кодекс. Экологический кодекс состоит из 7 основных принципов: загрязнитель платит и исправляет; новые подходы оценки воздействия на окружающую среду; внедрение наилучших доступных технологий и экономические меры стимулирования; направление платы за эмиссии на экологические мероприятия; создание автоматизированной системы мониторинга выбросов; усиление экологического контроля; совершенствование управления отходами производства и потребления", – дополнил Магзум Мирзагалиев.