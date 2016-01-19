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Основная доля заболевших ОРВИ и гриппом приходится на детей до 14 лет
В Казахстане обеспечена достаточная эффективная система эпидемиологического надзора за гриппом и гриппоподобными (ОРВИ) заболеваниями, в виде мониторинга за заболеваемостью, циркуляцией вируса гриппа и выявления новых штаммов вируса.

С целью принятия оперативных противоэпидемических мер ежегодно с 1 декабря проводится ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа как в Казахстане так и за рубежом.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в текущем эпидсезоне характеризуется как стабильная. Превышений контрольных уровней не установлено. Отмечен рост заболеваемости на 9% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости на 13 %.

В текущем эпидсезоне зарегистрирован один летальный случай от гриппа.

С целью предупреждения заноса и распространения инфекционных заболеваний на территорию республики, в пунктах пропуска через государственную границу проводится мониторинг за прибывающими лицами с применением дистанционной термометрии.

С начала 2015 года по настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу осмотрено более 2 миллионов 560 тысяч человек, выявлено 30 температурящих больных с подозрением на заболевание инфекционной и неинфекционной этиологии.

По результатам исследования выявлена устойчивость штаммов гриппа к адамантанам и сохранена чувствительность к противовирусным препаратам: тамифлю и реленза.

Во всех регионах РК выявлена циркуляция вируса гриппа, зарегистрировано 270 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Как и прогнозировалось в начале сезона на территории Казахстана циркулируют вирусы гриппа А(H1N1), A(H3N2) и В.

Как и в предыдущие годы, на территории РК циркулируют негриппозные инфекции, такие как парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, риновирусная и аденовирусная инфекция.

Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Всего по республике против гриппа привито более 1 миллиона 700 тысяч человек (10,0% от общего количества населения), в том числе из средств местного бюджета привито 108 939 человек (дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины), за счет работодателей 500 тысяч человек, в платных клиниках 135 тысяч человек.

Кроме вакцинации существует еще один способ защиты от гриппа – неспецифическая профилактика.

Неспецифическая профилактика направлена на укрепление собственных защитных сил организма и может проводиться параллельно с вакцинацией. В качестве неспецифической защиты применяются иммунокоррегирующие препараты (анаферон, интерферон, виферон, индуктор интерферона), противовирусные мази (оксалиновая, антивир и др), поливитамины.

Одним из методов профилактики является ограничение контактов с больными людьми, необходимо избегать мест массового скопления людей, одеваться по сезону.

Рекомендуется носить медицинскую маску в местах массового скопления народа, а так же при осуществлении ухода за больными как больному, так и здоровым.

При нахождении больного дома необходимо обеспечить его изоляцию, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку с протиранием всех поверхностей, выделить больному индивидуальную посуду и проводить ее регулярную обработку.

Одним из важных методов профилактики гриппа является частое мытье рук с мылом или использование дезинфицирующих салфеток, особенно во время болезни или ухода за больным.

Специальные наблюдения показали, что руки до 300 раз в день контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной.

Не стоит забывать и об использовании доступных методов для профилактики, повышающих иммунитет (природных фитонцидов, таких как лук и чеснок, обильное питье отваров из трав, смородины, шиповника употреблять продукты с высоким содержанием витамина С, таких как, квашенная капуста, цитрусовые, а также употреблять продукты богатые белком).

Необходимо проводить закаливание организма: от полоскания горла холодной водой, до контрастного душа и бассейна.

Грипп опасен осложнениями, поэтому при появлении первых признаков респираторных заболеваний нельзя заниматься самолечением, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Пресс - служба Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК

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