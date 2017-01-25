​Основная цель Астанинского процесса достигнута

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Большой шаг к миру

Переговорный процесс по ситуации в Сирии в Астане пришел к своему завершению. Стороны подтвердили ранее существовавшие договоренности о прекращении огня.

В итоговом Совместном заявлении стран – гарантов переговоров, которое озвучил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, отмечается, что делегации России, Турции и Ирана поддерживают начало переговоров между правительством Сирии и вооруженной оппозицией.

– Мы высоко ценим участие в переговорах специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии, а также вновь подтверждаем свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики в качестве многоэтничного, многоконфессионального и демократического государства, как это было подтверждено Советом Безопасности ООН, – указано в документе. – Мы убеждены, что военного решения сирийского конфликта не существует и что он может быть разрешен только с помощью политического процесса.

Кроме того, стороны приняли решение о создании трехстороннего механизма для наблюдения и обеспечения полного соблюдения режима прекращения огня, предотвращения любых провокаций и определения всех модальностей прекращения огня.

Глава делегации правительства Сирийской Арабской Республики, постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джафари на итоговой пресс-конференции заявил, что ради достижения результата переговоров участникам пришлось «работать день и ночь».

– Во время этих переговоров мы пытались достичь нашей главной цели – укрепить режим прекращения огня и разрешить сирийский кризис политическим путем, – отметил глава правительственной делегации. – Мы работали ради того, чтобы остановить кровопролитие. Очень важно, что все стороны согласились с решением создать трехсторонний механизм по поддержанию режима прекращения огня.

Он также призвал стороны переговорного процесса не следовать эмоциям и сохранять хладнокровие при принятии политических решений, поскольку предстоит большая работа на переговорах в Женеве.

В свою очередь спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура начал свое выступление с выражения благодарности Казахстану за организацию переговорного процесса по сирийскому вопросу.

– Хотел бы выразить благодарность от имени Генсекретаря ООН Антониу Гутерреша за проведение этого важного мероприятия в Казахстане, и в частности Президенту Назарбаеву, за внесение важного вклада в достижение мира в Сирии, – сказал Стаффан де Мистура. – Хочу отметить также роль сирийских сторон – правительства Сирии, а также оппозиции. Потребовалась большая политическая воля с обеих сторон, чтобы прийти и сесть впервые за долгие годы за стол переговоров.

Общая идея

Красной нитью через все выступления для прессы и заявления участников переговоров проходила одна общая мысль – важно остановить военные действия.

– Мы прибыли в Астану, чтобы закрепить выполнение соглашения от 29 декабря

(о прекращении огня – КП), – подчеркнул представляющий позицию официальных властей Сирии Башар аль-Джафари, комментируя журналистам ход переговоров.

Той же точки зрения придерживались и представители другой стороны конфликта. От имени лидера группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммеда Аллуша, который является одной из центральных фигур сирийской оппозиции, прозвучал четкий посыл: необходимо прекратить кровопролитие. А лидер одной из оппозиционных групп Иссам Эльрейс также заявил, что он и его соратники прибыли в Астану только потому, что верят в возможность прекращения боевых действий.

Успешным и результативным эксперты признали уже первый день Астанинского процесса. К слову, в понедельник участники переговоров работали в различных форматах на протяжении девяти часов.

– Мы считаем, что первый день был достаточно успешным, прежде всего удалось провести и открыть проведение международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, – прокоментировал спецпредставитель Президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев. – Событие знаменательно тем, что удалось открыть мероприятие не только в присутствии делегаций стран – гарантов соглашения о прекращении огня от 29 декабря, но и в присутствии спецпосланника Стаффана де Мистуры, посла США в Казахстане, а также делегаций правительства Сирии и вооруженной оппозиции.

Он рассказал, что на старте переговоров были заметны недоверие и напряженность, но в итоге стороны продемонстрировали разумный подход и не допустили действий, которые могли бы привести к срыву переговоров.

В целом переговорный процесс шел два дня и занял более 15 часов.

Это только начало

По оценкам экспертов, встреча в Астане стала примером успешных переговоров. Казахстанская столица вошла в ряд международных медиаторов в урегулировании конфликтов.

– Мы считаем, что был сделан шаг вперед в процессе сирийского урегулирования, – отметил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. – Ветераны этих переговоров в кулуарах говорили о том, что произошедшее можно расценивать как некий переломный момент в сирийском урегулировании.

По его словам, важным моментом было и то, что встреча, задумывавшаяся для переподтверждения режима прекращения огня, позволила обсудить и более серьезные вопросы. Это видно по принятому итоговому заявлению стран-гарантов, в котором есть ряд пунктов помимо прекращения боевых действий.

Также заместитель министра подчеркнул то, что в итоговом заявлении подчеркнута главенствующая роль ООН и Совета Безопасности ООН.

– Нужно понимать, что мы не рассматриваем процесс в Астане, как составляющий конкуренцию Женевскому процессу, – уточнил он. – Напротив, мы считаем, что встреча в Астане позволит придать импульс Женевскому процессу, который в настоящее время находится в состоянии застоя.

Роман Василенко обратил внимание на то, что в итоговых документах отмечена потенциальная роль Астанинской платформы для дальнейшего обсуждения специфичных вопросов сирийского урегулирования под эгидой ООН. Это говорит о том, что и страны-гаранты этого процесса, и его участники готовы вновь вернуться в Астану, а Астана готова их принять.

– Мне кажется, можно говорить о том, что Астанинский дух помог в переговорном процессе сделать шаг вперед, – заметил Роман Василенко. – Для Казахстана много значит участие, пусть и в качестве страны, предоставляющей площадку для переговоров, в решении серьезной проблемы, стоящей перед человечеством, – вопросов войны и мира. Это уникальный опыт для нашей дипломатии. Очень важно и то, что эти переговоры проходят, когда Казахстан начал свое членство в СБ ООН. На протяжении следующих двух лет мы будем работать в этом важнейшем политическом органе. И мы надеемся, что на этом уровне будет позитивно оценен наш вклад в урегулирование сирийского кризиса.

При этом дипломат подчеркнул, что, организуя переговоры, Казахстан «не гнался за политическими дивидендами». Главной целью было помочь прекратить кровопролитную войну в Сирии.

В международных СМИ главным достижением Астанинского процесса назвали то, что удалось сделать важный шаг к мирному разрешению сирийского конфликта: представители правительства Башара Асада и всех группировок вооруженной оппозиции сели за стол переговоров. Так Астана открыла дорогу для развития мирного диалога и политического урегулирования конфликта.