– Главная наша цель – объе­динять усилия государства и институтов гражданского общества, укреплять светские и демократические принципы, – отметил министр.

При координации министерства выстроена эффективная работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма. Действует межведомственная комиссия по выработке предложений по вопросам координации государственной политики в религиозной сфере. Ведется постоянный мониторинг каналов распространения религиозных материалов. В 2016 году министерством изучено 10 750 сайтов, из них около 1 500 сайтов содержали незаконный контент и были в судебном порядке закрыты. Проводится экспертиза книжной и печатной продукции, публикаций в социальных сетях. Создан Институт переподготовки специа­листов в сфере профилактики экстремизма, действующий при методической поддержке министерства на базе университета «Нур Мубарак». Уже прошли подготовку 40 имамов и специа­листов-теологов.

Налажена система реабилитации групп риска. Здесь задействован один из основных партнеров министерства – реабилитационный центр «Акниет», сотрудники которого работают как среди осужденных за религиозный экстремизм, так и с членами их семей. Оказывается помощь пострадавшим от деструктивных сект во всех регионах. Для этого совместно с НПО создана сеть консультационных центров.

Министерством разработан пакет законодательных изменений. Это «Концепция государственной политики в религиозной сфере на 2017–2020 годы», проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений».

– Для нас важно, чтобы люди понимали опасную сущность радикальных религиозных течений и могли находить различия между ними и традиционными религиозными основами, – говорил Нурлан Ермекбаев.

Отдельной темой отчетного выступления стало взаимодействие с гражданским обществом, строящееся на основе открытого диалога. Так, VII Гражданский форум собрал на одной площадке более 300 НПО из всех регионов страны. Совместно с НПО министерство продолжило совершенствовать законодательство в сфере граж­данского общества.

Развивается проектное сот­рудничество на основе грантов и госсоцзаказа. В 2017-м грантовое финансирование увеличено в 3 раза, до 650 млн тенге.

– Треть грантов учитывают работу в регионах и развитие местных сообществ, – пояснил спикер.

В нынешнем году запланировано проведение первого форума трехстороннего сот­рудничества «Асар», который станет площадкой для презентаций социальных идей НПО, развития социального предпринимательства и сотрудничества с бизнесом. Также было сообщено, что в прошлом году состоялся Республиканский форум молодежи, совместно с акиматом Астаны разработан пилотный проект «Астана – жастар қаласы», инициирован проект «Түлектер тақтасы».