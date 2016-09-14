​Основная задача – повышение уровня жизни

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Асель МУКАНОВА

Представляя новых членов Кабмина, Б. Сагинтаев подчеркнул, что малочисленность кадровых изменений должна восприниматься как высокое доверие Главы государства.

- Мы сохраним преемственность в своей работе и приложим все усилия в выполнении возложенных на нас задач, – добавил Премьер-Министр, напомнив о внесенном в Парламент проекте нового трехлетнего бюджета, реализации Плана нации и других программ.

– Наша основная задача, как подчеркнул Глава государства, – это повышение уровня жизни населения.

Поручения Б. Сагинтаева коснулись стимулирования предпринимательства и обеспечения занятости, в том числе микрокредитования, обеспечения трудовой мобильности граждан и перевода категории самозанятых в разряд МСБ.

Отдельным блоком в АПК обозначены вопросы переработки сельхозпродукции, загруженности перерабатывающих мощностей, развития оптово-распределительных центров и систем хранения продукции, напомнил Б. Сагинтаев. И поручил изучить, насколько Казахстан обеспечен подобной инфраструктурой и современными овощехранилищами. Эти вопросы должны лечь в основу новой Госпрограммы развития АПК.

В связи с расширением экспортного потенциала промышленности поручено обеспечить качественный отбор инвестиционных проектов, ориентированных на выпуск несырьевой экспортной продукции.

– На жестком контроле должен быть процесс реализации наших договоренностей с КНР по инициативе «Экономический пояс Шелкового пути», – сказал Б. Сагинтаев.

Также Премьер-Министр дал поручения по развитию транспортной инфраструктуры РК, принятию необходимых мер для обеспечения стабильности цен и недопущения в текущем году роста тарифов на услуги естественных монополий и дополнительных мер по восстановлению долгосрочной кредитной активности.

Как известно, Главой государства поставлена задача выработки новых комплексных подходов по обеспечению жильем населения. В связи с этим Министерству национальной экономики совместно с акимами, заинтересованными госорганами и нацхолдингами поручено обеспечить разработку единой программы жилищного строительства «Нурлы жер», интегрировав в нее все вопросы жилья из действующих программ.

– Главой государства определены основные направления работы Правительства на ближайший период по обеспечению экономического роста и недопущению снижения уровня жизни населения. Сейчас это является для нас самой главной задачей, и мы должны мобилизовать все силы и ресурсы на безусловное и качественное их решение, – подчеркнул Премьер.

– На раскачку, долгие обсуждения и бесплодную переписку времени нет. По всем обозначенным Главой государства направлениям должен быть разработан четкий алгоритм реализации в установленные сроки с закреплением конкретных ответственных лиц. Спрос будет жестким, – добавил глава Правительства.

О прогнозе социально-экономического развития и проекте закона “О гарантированном трансферте” доложил руководитель МНЭ Куандык Бишимбаев. Председатель Нацбанка Данияр Акишев поддержал изменения параметров макроэкономического прогноза на 2016 год. Ключевым индикатором, сказал он, является прогноз индикатора инфляции, который определен на уровне 6–8%. Достижение этого прогноза возможно в случае реализации комплекса мер по недопущению необснованного роста цен и тарифов.

В свою очередь министр финансов Бахыт Султанов вынес на рассмотрение проект закона “Об уточнении республиканского бюджета на 2016 год”. После его принятия глава Кабмина поручил обеспечить внесение законопроекта в Мажилис, а также разработать до конца недели пошаговый алгоритм освоения финансовых ресурсов.

Принятые решения должны быть понятны и легки для населения, их нужно своевременно доносить и постоянно разъяснять, резюмировал Б. Сагинтаев, завершив заседание не совсем обычным поручением членам Правительства – приостановить все заграничные командировки до конца года, за исключением поездок с Главой государства.

– Если вдруг возникнет особая необходимость, будете выезжать по моему личному распоряжению. Время рабочих поездок по регионам страны необходимо также согласовывать, – заявил Премьер-Министр.

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