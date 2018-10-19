​Основной индикатор

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Гурий Шедин

Напомним, что ВЭФ официально опубликовал ежегодный рейтинг глобального индекса конкурентоспособности на 2018–2019 годы. В этом рейтинге, согласно подсчетам, наша республика из 140 стран заняла 59-е место, что соответствует позиции 2017 года.

Из 12 основных факторов конкурентоспособности улучшение отмечено по пяти, включая такие позиции, как «Институты» (+12), «Рынок товаров» (+10), «Инфраструктура» (+3), «Рынок труда» (+3), «Финансовая система» (+2). По трем факторам позиции не изменились – «ИКТ», «Размер рынка», «Инновационный потенциал». Вместе с тем Казахстан набрал 61,8 балла, улучшив свою позицию на 0,7 балла в сравнении с прошлым годом, что позволило обойти такие страны, как Колумбия, Турция, Перу.

Как подчеркнул министр, рейтинг ГИК ВЭФ текущего года был рассчитан по обновленному ­формату, включающему в себя 70% новых индикаторов.

Тем не менее и в новых координатах подсчета Казахстан занял (сохранил) 1-е место в мире по таким параметрам, как права акционеров в области корпоративного управления, адекватность и целостность правовой базы, применимой к процедурам ликвидации и реорганизации, степень электрификации (дос­туп к электричеству).

Как отметил Тимур Сулейменов, ВЭФ не так часто меняет методологию подсчета ГИК. Предыдущая методология просуществовала 14 лет. Министр национальной экономики предложил рассматривать нынешний рейтинг 2018–2019 годов в качестве новой точки отсчета места Казахстана в рейтинге.

По мнению главы МНЭ РК, в настоящее время Правительством принимается ряд действенных мер, направленных на обеспечение дальнейшего роста конкурентоспособности экономики, и основополагающим документом в этой работе служит нынешнее Послание Президента страны «Рост благосостояния казах­станцев: повышение доходов и качества жизни». В нем Глава государства уделил особое внимание тем отраслям, которые по сравнению с другими странами имеют определенное отставание.

В частности, Президент отметил необходимость расширения государственной поддержки образования и здравоохранения с акцентом на повышение эффективности расходов в данных сферах. Кроме того, в целях улучшения инновационного потенциала республики будет разработана Государственная программа индустриально-инновационного развития РК до 2025 года.

«Будет осуществлен переход к экспортоориентированной индустриализации, включающей меры по усилению проактивной торговой политики, поддержке казахстанских экспортеров и производителей, проведению инвентаризации инструментов господдержки и институтов развития, выделению дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта», – сообщил Тимур Сулейменов.

В целом результаты ежегодного рейтинга ГИК ВЭФ говорят о том, что проводимая Правительством работа по исполнению задач, обозначенных в Послании Главы государства, продолжает отражаться на повышении конкурентоспособности отечественной экономики и росте благосостояния граждан Казахстана.

«Мы будем концентрироваться на повышении благосостояния граждан. Ведь Президент в первых словах Послания подчерк­нул, что отныне индикатором работы госорганов будет именно рост благосостояния населения, а не абстрактные цифры по ВВП или промышленному производству. Поэтому здесь наша работа пересматривается, и мы будем подчинять всю свою деятельность именно этим задачам», – резюмировал министр.

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