​Основной инвестор и партнер

фото предоставлено пресс-службой Президента

Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между Казахстаном и Китаем в ходе рабочего визита Главы государства в КНР, прошедшего в сентябре текущего года.

Президент, отметив Китай в качестве важного стратегического партнера, подчеркнул, что считает сложившиеся взаимоотношения двух стран образцовой моделью.

– Во время прошлого визита в Казахстан Вами была предложена программа экономического сотрудничества. В рамках этой программы заключен ряд договоренностей, реализация которых осуществляется в настоящее время, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства напомнил, что в сентябре обсуждался широкий спектр вопросов двусторонних отношений и международной повестки.

– В ходе визита была достигнута договоренность по 51 проекту на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов. Таким образом, КНР выступает в качестве основного инвестора республики, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Ли Кэцян поблагодарил за приглашение посетить Казахстан и отметил, что визит отражает стратегическую суть и дружественный характер взаимоотношений между нашими государствами. Премьер-министр Китая также выразил благодарность за приглашение Председателя КНР Си Цзиньпина посетить Казахстан:

– Мы намерены и в дальнейшем поддерживать на высоком уровне контакты, что позволит продвигать взаимовыгодное сотрудничество.

В качестве примера успешного претворения в жизнь соглашений, заключенных между нашими странами, Ли Кэцян указал проект индустриального сотрудничества по сборке автомобилей. Президент отметил, что, находясь на этом предприятии, он лично протестировал первый собранный в нашей стране электромобиль.

Глава государства обратил внимание на позитивную динамику исполнения достигнутых сторонами договоренностей. В завершение встречи Нурсултан ­Назарбаев выразил уверенность, что реализация всех принятых проектов будет осуществляться на качественном, инновационном уровне, сообщила пресс-служба Президента. 

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