Основную задачу Правительства на ближайшие 7 лет обозначил Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обозначил ключевые направления работы Правительства на ближайшие годы в свете прошедших выборов президента страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал UKIMET.

Фото: primeminister.kz

Открывая очередное заседание Правительства, Алихан Смаилов отметил, что, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу выборах президента страны одержал Касым-Жомарт Токаев. Его кандидатура была выдвинута Народной коалицией, объединившей парламентские партии и крупные общественные организации, и активно поддержана жителями Казахстана.

"Основная задача Правительства на ближайшие 7 лет – обеспечить качественную реализацию предвыборной программы избранного главы государства. В основу этой программы заложены кардинальные изменения в экономике, социальной сфере и региональной политике", – сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что для достижения главной цели — построения Справедливого Казахстана — все государственные органы и ведомства должны сконцентрироваться на создании благополучных и безопасных условий жизни жителей республики.

"Усилия Правительства будут направлены на демонополизацию экономики, стимулирование предпринимательской деятельности и рост трудовых доходов граждан, модернизацию систем образования и здравоохранения", — отметил премьер-министр.