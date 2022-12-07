Основные источники загрязнения воздуха в Астане назвали в Минэкологии

По данным ведомства, в городе насчитывается порядка 37 тысяч частных домов, которые используют твердое топливо для отопления.

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Глава Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов прокомментировал вопрос о том, почему в Астане не предпринимаются реальные и эффективные меры для борьбы со смогом зимой, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В Астане есть два источника загрязнения - ТЭЦ и печное отопление населения в целом. Основное обострение у нас происходит зимой, вчера наглядно можно было увидеть, дым стоял над городом. Если по ТЭЦ у нас есть определенные решения: порядка 10 котлов были переведены на газ, то основной проблемой является частный сектор», - сказал Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК.

По его данным, в городе насчитывается порядка 37 тысяч частных домов, которые используют твердое топливо для отопления.

«Это малые источники загрязнения, которые находятся рядом с местами нашего проживания и, в период, когда нет ветра, происходит накопление загрязняющих веществ в атмосфере, и у нас происходит обострение. Решение проблемы только в газификации города», - резюмировал спикер.