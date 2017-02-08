меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Правительство
Парламент
Экономика
Банки и финансы
Мнения
Происшествия
Культура и общество
Технологии
Lifestyle
В мире
Спорт
USD, 449,98
USD 449,98
RUB, 5,02
RUB 5,02
EUR, 487,01
EUR 487,01
Основные изменения механизмов государственной поддержки АПК
Статьи
8 февраля 2017 г. 0:00
925
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
00:00
Дайте лед!
05:00
Главный выбор Казахстана
01:00
Прорывной в буквальном смысле стала изношенная на 74% теплосеть в Петропавловске
02:30
Шинель, шомполка и «Марс» в багажнике
00:30
Арендное жилье для работающей молодежи выдали в Шымкенте
01:30
Почему молодым нужно ехать в ауыл?
02:00
Гуманитарная работа под угрозой
04:30
Тепло, вода и газовые трубы
09:01
В поселке Карагандинской области частично обрушился дом, есть жертвы
03:00
Фиктивные справки о беременности помогали избежать наказания
03:30
Мошенница продавала липовые сертификаты об образовании в Усть-Каменогорске
04:00
Цели обозначены, теперь только вперед
05:30
Грохот Громотухи
11:04
Концепцию по водным ресурсам приняли в правительстве
00:00
От Китая до Франции
01:00
Переходя на личности
02:00
Фронтовик, футболист, тренер
02:00
Не воруй, а то посадят
03:00
Пересекая границы, объединяя сердца
00:30
Чтобы старость была в радость
29 января 2024 г. 6:00
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
23 января 2024 г. 5:30
На грани остановки
23 января 2024 г. 1:30
Будем честны друг с другом
24 января 2024 г. 0:30
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
23 января 2024 г. 0:30
И подъехал к мечети экскаватор...
25 января 2024 г. 6:30
На участке голанского преткновения
23 января 2024 г. 2:00
Вернуть нельзя оставить
23 января 2024 г. 0:00
Иртыш вышел из берегов
23 января 2024 г. 2:30
Ставил деньги – проиграл жизнь
23 января 2024 г. 10:45
Жители каких регионов Казахстана ощутили землетрясение
25 января 2024 г. 7:00
Срединный коридор открывается
23 января 2024 г. 1:00
Авоська от кутюр
24 января 2024 г. 0:00
Напал на школьницу
23 января 2024 г. 8:36
Самолетам не разрешали сесть в аэропорту Алматы, один ушел на запасной аэродром
23 января 2024 г. 8:19
Землетрясение в Алматы: в МЧС создали оперативный штаб
23 января 2024 г. 3:30
Электрошок из банка
27 января 2024 г. 12:00
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
26 января 2024 г. 0:00
К вулкану по полярному плато
23 января 2024 г. 17:23
Школьница покончила жизнь самоубийством в Шымкенте
24 января 2024 г. 1:00
Медсестры с автоматами
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
1 января 2024 г. 0:00
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
1 января 2024 г. 0:00
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
31 декабря 2023 г. 19:00
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
31 декабря 2023 г. 16:30
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
31 декабря 2023 г. 12:30
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
31 декабря 2023 г. 17:30
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
31 декабря 2023 г. 17:00
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
31 декабря 2023 г. 15:00
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
12 января 2024 г. 18:19
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
18 января 2024 г. 2:00
Казахстанская Коко Шанель
16 января 2024 г. 20:29
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
19 января 2024 г. 20:00
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
16 января 2024 г. 22:00
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
17 января 2024 г. 15:26
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
Оформить подписку
Читайте также
В роли миротворца
30 января 2024 г. 5:00
К вам пришел трубочист
30 января 2024 г. 4:30
Рыбе нужен кислород
30 января 2024 г. 4:00
Да будет свет, газ и тепло!
30 января 2024 г. 3:30
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]