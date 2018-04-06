Основные медицинские показатели казахстанцев улучшились за год

Фото kazpravda.kz
По итогам 2017 года основные показатели здоровья казахстанцев улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе парламентских слушаний сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
"По итогам 2017 года улучшены основные показатели здоровья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая смертность снизилась на 3,1 процента, материнская – на 5,5 процента, младенческая – на 6,2 процента. Смертность от болезней системы кровообращения – на 1,8 процента, от злокачественных образований – 5,3 процента, туберкулеза – на 11,8 процента. Общая продолжительность жизни казахстанцев составила 72,4 года", – сказал министр.
При этом он отметил, что в ряде областей отмечается высокий уровень смертности от таких заболеваний системы кровообращения.
"Это Восточно-Казахстанская и Костанайская области, а также Алматы. В данных регионах в основном наблюдается высокий уровень смертности от среднереспубликанского уровня", – отметил он.