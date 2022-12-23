Основные подходы по разработке Бюджетного и Налогового кодексов рассмотрели в Правительстве РК

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Ерулан Жамаубаев поручил ускорить работу заинтересованным государственным органам и обеспечить активное участие бизнеса в разработке новых Налогового и Бюджетного кодексов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел заседание рабочей группы по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В целях реализации поручения главы государства разрабатываются Налоговый и Бюджетный кодексы в новой редакции.

В заседании рабочей группы приняли участие представители государственных органов, Агентства по стратегическому планированию и реформам, Высшей аудиторской палаты, НПП «Атамекен». Ими были рассмотрены основные подходы по разработке Бюджетного и Налогового кодексов.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил ускорить работу заинтересованным государственным органам и обеспечить активное участие бизнеса в разработке новых Налогового и Бюджетного кодексов.

Отдельные рабочие группы по совершенствованию налогового и бюджетного законодательства созданы распоряжением премьер-министра.

Так, организована работа экспертного сообщества на базе АО «Институт экономических исследований», отдельная рабочая группа при НПП «Атамекен», в рамках которой уже представлены 55 предложений.

Изучаются рекомендации международных организаций по обеспечению прозрачности по управлению госфинансами, оценка и прогнозирование условных обязательств государства, пересмотру подходов по планированию межбюджетных отношений, по обеспечению подотчетности субъектов квазигоссектора перед Парламентом, внедрению в бюджетный процесс отчета по налоговым расходам.

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