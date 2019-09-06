Послание Главы государства – это важный шаг к созданию системы доверия и диалога между государством и обществом. Как отметил на встрече, посвященной обсуждению обращения Президента к народу, аким Атырауской области Нурлан Ногаев, развитие неправительственного сектора, привлечение общества к решению государственных дел становится одним из основных приоритетов.

Местные исполнительные органы работают в тесном контакте с неправительственными организациями, многие их предложения в той или иной мере реализуются. Например, принято немало решений по развитию инфраструктуры, улучшению благосостояния людей. Аким области рекомендовал НПО вносить четко обоснованные предложения по актуальным вопросам, чтобы государственные органы могли оказать им поддержку, в том числе финансовую.

Отдельно аким области остановился на развитии региона. По поступлениям в бюджет государства Атырауская область занимает ведущее место в республике наряду с Нур-Султаном и Алматой. Причем объемы поступлений ежегодно растут. Только в прошлом году область перечислила в государственную казну более 1,3 трлн тенге.

Глава региона определил меры, необходимые для реализации Послания на местах и поставил задачи перед местными исполнительными органами. В фокусе внимания будет развитие предпринимательства.

– Приоритет для местных исполнительных органов – развитие малого и среднего бизнеса, диверсификация экономики региона, развитие несырьевых отраслей. В перспективе именно они должны стать основным источником занятости, роста доходов населения, – отметил Нурлан Ногаев.

Анонсированные в Послании Президента меры – освобождение на 3 года от налогов на доходы компании в сфере малого бизнеса, запрет на проверки субъектов предпринимательства начиная с 2020 года – станут весомой поддержкой предпринимателям.

– Сейчас стоит задача ориентации отечественных предприятий на экспорт. Есть механизмы государственной поддержки в этом вопросе. Необходимо задействовать их, привлекая предпринимателей. В рамках инвестиционной деятельности до 2024 года предстоит реализовать 11 проектов с созданием свыше 2 200 рабочих мест, – подчеркнул Нурлан Ногаев.

Глава региона дал поручения по улучшению качества медицинских услуг, а также по совершенствованию системы социальной поддержки, которая не будет порождать иждивенческие настроения. Местным исполнительным органам предстоит вести работу по привлечению к занятости, стимулированию к труду граждан из числа получателей адресной социальной помощи.

Со следующего года дополнительные налоговые поступления от малого и среднего бизнеса (налог на корпоративный доход) будут переданы в ведение регионов. Прогнозируется, что это даст мультипликативный эффект для развития экономики. С 2020 года в региональный бюджет будут поступать до 30 млрд тенге. Руководитель области отметил необходимость максимально эффективного использования такой возможности для развития региона.

– В Послании Глава государства определил приоритеты развития на ближайшую перспективу. Есть четкое видение того, какие стоят задачи, что предстоит сделать в Атырауской области для его реализации. Имеются необходимые ресурсы, возможности, поэтому сможем достичь намеченных целей, если будем сообща упорно трудиться. Все органы власти, граждан Атырау призываю к этому, – заключил Нурлан Ногаев.