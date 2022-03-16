Основные работы по газификации Нур-Султана завершатся до конца 2023 года

При переводе объектов на газ объемы выбросов в столице сократятся на четверть.

Столица относится к городам высокого загрязнения атмосферного воздуха в основном в зимний отопительный период. Решением проблемы может стать стопроцентная газификация, заявил на брифинге в СЦК председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

По его словам, местные власти утвердили план полной газификации до 2024-го, но основные работы будут завершены уже до конца следующего года.

– В столице – 30 тысяч домов. По данным акимата, до 14 тысяч подведена соот­ветствующая инфраструктура, подключено около 4 тысяч домов... Кроме того, на газ переведены водогрейные котлы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В целом эти меры позволят сократить объемы выбросов на 20 тысяч тонн, или 25%. Помимо этого, в городе есть несколько сотен других источников – котельных, объек­тов МСБ, по которым тоже нужно решать воп­рос, – отметил спикер.

Алматы также не может похвалиться чистым воздухом. Здесь принято решение о модернизации ТЭЦ до начала 2026 года, что позволит снизить выбросы более чем на 80%. До конца следующего года планируется полностью газифицировать три района, которые оказывают влияние на воздушный бассейн южного мегаполиса.

– Определенные меры принимаются и по автотранспорту: введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, акиматом приобретено 335 элект­ро- и газовых автобусов, планируется расширение маршрутов городского общественного транспорта и создание перехватывающих парковочных зон на въезде в город, – сообщил Зулфухар Жолдасов.

На АЗС осуществляется контроль качества топлива на его соответствие экологическим классам К4 и К5, на въезде и выезде из города установлен 21 пост системы «Сергек», 19 экопостов, высажено более 600 тыс. деревьев. Прорабатываются предложения по внесению изменений в Генеральный план застройки с учетом ветрового режима.

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается также в Темиртау, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорске, Караганде, Балхаше, Жезказгане и Шымкенте. Для улучшения экологической ситуации в стране осуществляются «дорожные карты», мероп­риятия нацпроекта «Жасыл Қазақстан», совершенствуется экологическое законодательство.

Что касается еще одной важной экологической проблемы – мусора, то за прошлый год космический мониторинг выявил 7 000 стихийных свалок, 90% из них ликвидировано.

По сравнению с 2020 годом количество полигонов сократилось с 3 500 до 3 070. В Экологическом кодексе предусмотрены новые действенные меры в части лицензирования и уведомительного порядка, что позволит упорядочить деятельность организаций, занимающихся сбором, транспортировкой и переработкой ТБО.

В целом в 2021 году комитетом проведено более 1 000 проверок, наложено 3 000 штрафов на сумму 27 млн тенге, вынесено 530 предписаний о возмещении ущерба на 7 млрд тенге.