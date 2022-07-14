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Основные шаги по стимулированию экономического роста в Казахстане назвали в МНЭ

В Министерстве национальной экономики перечислили основные шаги по стимулированию экономического роста в Казахстане в 2022 году, передает Kazpravda.kz.

За 5 месяцев текущего года

Общий объем инвестиций в основной капитал - 4,1 трлн. тенге (на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года)

Значительный рост инвестиций обеспечен в образовании, госуправлении, социальном обеспечении, научной и технической деятельности.

Лучшие показатели в регионах:

Шымкент, Алматы, Акмолинская область
 
Ключевые пункты новой Концепции инвестиционной политики РК до 2026 года

Дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы

Формирование прозрачной и предсказуемой инвестполитики

Будет усовершенствована институциональная среда и инфраструктура для инвесторов

Улучшение правового режима

Доверие к правосудию и доступу к информации

Укрепление межведомственной координации

Создание цифровых инструментов продвижения проектов и производителей
 
Содействие росту инвестиционной активности частного сектора

Создание стабильных и необременительных условий для инвесторов

Привлечение финансирования, в т.ч. партнерского, со стороны стратегических и розничных инвесторов (банки, страховые организации, фонды с госучастием, компании квазигоссектора)

Интеграция и продвижение казахстанского фондового рынка на международные рынки капитала и привлечение внешних портфельных инвестиций

Комплексное реформирование подходов в ГЧП

Стимулирование привлечения инвестиций в проекты устойчивого развития, учитывая важность растущей тенденции применения принципов ESG

Раскрытие инвестиционного потенциала экономики

Упрощение процедур банкротства. Это позволит ускорить выход несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников

Проведение амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны

Перевод казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА
 
Сформирован Единый пул реализуемых инвестиционных проектов (по данным МИД РК)

Он состоит из 765 проектов

Общая сумма 24,4 трлн тенге

Планируется создать свыше 112 тысяч рабочих мест

В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию порядка 306 проектов на сумму 3,2 трлн тенге (по данным госорганов)

Из них 40 проектов с участием иностранных компаний

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