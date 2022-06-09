Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев

На 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Касым-Жомарт Токаев назвал основные стратегические цели Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я хотел бы подчеркнуть, что дальнейшее улучшение инвестиционного климата и усиление защиты прав инвесторов являются стратегическими целями нашей страны. Казахстан продолжает оставаться наиболее привлекательным направлением для инвестиций в Центральной Азии. В прошлом году иностранные партнеры вложили около 24 миллиардов долларов в нашу экономику, что на 38% выше по сравнению с предыдущим годом", – сказал Глава государства.

Токаев отметил, что неосновной сектор экономики уже насчитывает более 60% от всех иностранных инвестиций, прибывающих в страну.

"Мы очень признательны за эти инвестиции, и сделаем всё для того, чтобы выполнить свои обязательства перед иностранными партнерами. Сегодня государство дает более 100 фискальных и нефискальных инструментов поддержки для инвесторов. Казахстан и в дальнейшем будет проводить политику открытых дверей для инвесторов. В нынешнем геополитическом подтексте мы готовы создавать институциональные условия для создания прямого сотрудничества с иностранными компаниями. Это включает релокацию иностранных предприятий в Казахстан или же создание создание совместных предприятий. Мы сконцентрированы на развитии инноваций и повышении уровня человеческого капитала", – продолжил Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что совет иностранных инвесторов обязательно сыграет ведущую роль, особенно в части нахождения взаимовыгодных решений и обмена опытом в соответствущих сферах сотрудничества.

"Правительство в сотрудничестве с советом обязательно проанализируют и разработают эффективное решение этих вопросов. Системная работа по улучшению инвестиционного климата будет сопровождаться крупномасштабными реформами, направленными на то, чтобы сделать Казахстан более сильной страной", – резюмировал Токаев.