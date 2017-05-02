​Основываясь на доверии

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Инара Канкенова

Об этом и многом другом шла речь на общественных слушаниях общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК на тему «Граждане и полиция: взаимодействие, основанное на доверии». Как сообщила пресс-служба МВД РК, в мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, глава офиса программ ОБСЕ в Астане посол Дьердь Сабо, представители НПО, СМИ, а также региональных ДВД в режиме видеоконференц-связи.

В рамках обсуждения руководители служб МВД проинформировали присутствующих о взаимодействии с населением участковых инспекторов, сотрудников дорожно-патрульной, миграционной полиции и других служб органов внутренних дел. В частности, было отмечено, что в текущем году участковыми инспекторами проведено свыше 3 тыс. встреч с населением. При этом в вопросах профилактики правонарушений МВД тесно взаимодействует с 50 неправительственными организациями, в том числе с 29 кризисными центрами, которые работают с жертвами бытового насилия, оказывают правовую, медицинскую, социальную помощь.

Взаимодействие с НПО осуществляется путем совместных оперативно-профилактических мероприятий, акций, интернет-конференций. К примеру, на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Подросток», «Каникулы», «Дети в ночном городе». Кроме того, Министерством внутренних дел населению оказывается около 40 видов государственных услуг. Четырнадцать из них автоматизированы, а пять предоставляются исключительно в элект­ронном формате.

В рамках общественных слушаний выступили также представители учебных заведений, гражданского общества, международных организаций по вопросам миграции и правам человека. По итогам мероприятия приняты решения, направленные на дальнейшее повышение доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел, а также по обеспечению взаимодействия с гражданским обществом в сфере профилактики правонарушений. 

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