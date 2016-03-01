После окончания в 1999 году спортивной карьеры Смирре, как его зовут в Европе, блестяще зарекомендовал себя на общественной работе. Можно вспомнить, что, свободно общающийся на пяти европейских языках, Владимир Смирнов входил в Комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета, в Комиссию Международной федерации лыжного спорта, возглавлял Комитет по выдвижению города Алматы на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года... И вот новое свидетельство доверия к Владимиру Михайловичу со стороны МОКа – включение его в Координационную комиссию зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

К слову, возглавлять ее назначен президент Национального олимпийского комитета России Александр Жуков. Официальный сайт МОКа называет и других членов этой комиссии – президента Континентальной хоккейной лиги Дмитрия Чернышенко, главу Всемирной федерации керлинга Кейт Кейтнесс, президента Меж­дународной федерации лыжных видов спорта Джанфранко Каспера, Хуана Антонио Самаранча (младшего), президента Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани, президента Международной ассоциации любительского бокса Чинг Куо Ву и других.

– Координационная комиссия призвана оказывать поддержку пекинскому оргкомитету в реализации плана подготовки к зимним Олимпийским играм, акцент предположительно будет сделан на защите окружающей среды в соответствии с «Повесткой-2020», – сказал глава МОКа Томас Бах.

А вот что о своем назначении и предстоящей работе думает сам Владимир Смирнов, с которым мы пообщались на трамплинах «Сункар» во время недавно проведенного в Алматы зимнего этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах:

– Прежде всего, включение в состав Координационной комиссии – большая для меня честь, но вместе с тем и ответственность. Признаюсь честно: в Китае по самым различным делам прежде бывал довольно часто, но никогда это никак не связывалось с организацией или проведением каких-либо соревнований. Вместе с тем я прекрасно знаю, насколько профессиональны, исполнительны, обязательны китайские партнеры, и поэтому не сомневаюсь, что зимнюю Олимпиаду они проведут на высшем уровне. Нам остается только им помочь, за все остальное беспокоиться не нужно.

Сегодня отовсюду можно услышать, да и президент МОКа о том же говорит, что главное внимание нужно уделять экологической составляющей Белой Олимпиады-2022. Да, качество воздуха – это проблема Пекина, нынешняя зима, когда жители китайской столицы буквально задыхались от смога, это продемонстрировала особенно отчетливо. Но вспомните, продолжает Владимир Смирнов, каким чистым Пекин был во время летней Олимпиады 2008 года. Это я к тому, что в Китае знают, как улучшать экологию хотя бы на время проведения крупнейших соревнований современности.