Особая ночь в году

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Аида АХМЕТОВА, Астана
Мусульмане всего мира стараются в эту ночь не спать, а провести ее в молитвах и чтении Корана. Многие верят, что загаданное в эту ночь желание непременно сбудется. В 2015-м ночь Могущества и Предопределения (Ляйлят-аль-Кадр) прошла с 13 на 14 июля.
«Это важная ночь в году, – говорил вчера наиб муфтий Духовного управления мусульман Казахстана, главный имам мечети «Хазрет Султан» Серикбай кажы Ораз. – Как говорится в хадисе, кто проводит ночь с верой и надеждой на награду Аллаха, тому прощаются все грехи. Поздравляю всех мусульман, прихожан мечети со священным месяцем Рамазан, а также ночью Предопределения и Могущества. Желаю, чтобы сбылись все желания в это знаменательное время».

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